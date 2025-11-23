南亞科要小心？長鑫存儲DDR5新品超車三星

▲長鑫存儲推出新的DDR5，陸媒表示部分指標超越全球大廠。（圖／長鑫存儲官網）

中國記憶體廠長鑫存儲今（23）日在中國國際半導體博覽會IC China 2025正式推出全新DDR5系列，最高速度達8000Mbps、顆粒容量上看24Gb，根據陸媒，性能直逼甚至部分指標超越全球一線大廠。

按照陸媒《科創板日報》、《中國經營報》報導，長鑫DDR5速度從6400Mbps一口氣拉高到8000Mbps、提升達25%。而目前全球指標場之一的三星，在官網公開的DDR5產品最高僅達7200Mbps，顯示長鑫這次的技術突破已踩進「國際頂規性能梯隊」。

在容量部分，長鑫也同步推出24Gb顆粒，能在不增加插槽的情況下提升模型載入與多工效率。

長鑫市場中心負責人駱曉東更直接表示，全球DRAM需求暴增，中國「需要穩定的國產供應」，並明言要降低對海外廠商的依賴。

除了DDR5，長鑫也展示今年10月發表的LPDDR5X，最高速度達10667Mbps、最高32GB封裝。

更令人關注的是其量產進度。陸媒「芯極速」報導，長鑫在解決初期寬溫與散熱問題後，2025年下半年DDR5良率已突破80%，直追國際標準。其DDR5更跳過17奈米，直接採16奈米（D1z）節點，性能已能對標三星同級產品。

市場消息更早在今年7月傳出，儘管長鑫仍面臨製造成本偏高的挑戰，但其升級版DDR5性能「直逼南亞科」，台廠感受威脅氛圍升高。

集邦預估，2025年長鑫合肥加上北京兩廠總產能每月從23萬片提升至28萬片，而明年可望再升至29至30萬片，全球市占率將升至15%。

