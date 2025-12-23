南亞科進入0050再等等 12/31生效原因曝光

▲南亞科入臺灣50指數從12/31起適用。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體南亞科入臺灣50指數成分股的生效時點出現順延。臺灣指數公司23日公告指出，由於南亞科經臺灣證券交易所公告為「非處置有價證券」，相關成分股調整將改為在12月30日交易結束後正式生效，也就是自12月31日起適用。

南亞科因為先前列入處置股，臺灣證券交易所於12月16日曾發出公告指出，據臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，納入刪除之異動將「延期」，直至經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，當時包括從臺灣中型100指數刪除及納入臺灣50指數，「異動延期」的生效日都為12月22日。

而因為南亞科已經於22日出關，不再是處置股，因此納入臺灣50指數以及刪除臺灣中型100指數成分股，異動將於30日交易結束後生效，也就是12月31日起正式生效。

追蹤臺灣50指數知名的ETF包括0050、006208。

