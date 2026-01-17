南亞科、廣宇法說 展望聚焦

科技業法說會陸續上場，記憶體大廠南亞科（2408）將在19日舉行法說會，市場關注公司釋出對產業的最新看法和市況；至於線束與PCB廠的廣宇（2328）將在22日參加券商舉辦的法說會，市場將關心，該公司布局人形機器人的進度，以及今年營運展望。

先前南亞科曾說，對今年展望非常正面，主要受惠於AI需求帶動的DDR4、DDR5價格上漲及供不應求格局，加上主要競爭者退出成熟製程，使市場供給吃緊，預期2026年營運將持續改善，毛利率維持高檔，DDR4和DDR5價格持續走強。

廣告 廣告

另外，南亞科也積極布局高階HBM及先進封裝技術以提升長期獲利，營收與獲利有望維持強勁增長，法人估南亞科2026年業績表現有望轉虧為盈。

整體來說，南亞科在AI浪潮中，受惠於DDR4、DDR5市場的結構性成長及自身技術優勢，處於有利位置，未來營運可期。

至於廣宇，2026年持續處於轉型期，該公司自2025年以來切入人形機器人零組件供應鏈。 廣宇主要是切入人形機器人的關節產品，即軸向馬達方面，廣宇已經調查完成歐洲軸向馬達公司，預定今年農曆年前後完成收購，機器人將是2026年到2027年的重要成長動能，主因推動業績增長，必須靠新產品的加入。

至於在傳統工業用的機器人拖鏈線束方面，廣宇之前指出，持續擴大出貨給全球四大機器人手臂供應商，而且不論是單價或是毛利都優於平均毛利水準。至於人形機器人方面，已經跟中國大陸的廠商合作，初期鎖定工廠內的機器人，包括人形機器人、AGV與AMR等，去年已經小量出貨相關線束產品。

廣宇目前產品營收比重，消費性產品占57.36%、通訊產品15.54%、工控12.48%、醫療0.86%、車用13.76%。

【看原文連結】

更多udn報導

遭尪酸永遠不會中獎 她爽抱回「豪宅+千萬現金」

「人老不管用」遭5部戲換角 國民阿嬤嘆無容身之處

學測1科沒考好「直接明年見」？高中師點頭認證

TWICE粉絲別看！多賢「和青梅竹馬滾床」車速太快