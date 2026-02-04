南亞科1月營收年增608%！法人揭中國記憶體廠動向 目標價喊350元

【記者呂承哲／台北報導】南亞科（2408）公告2026年1月營收153.1億元，月增27.4%，年增達608%，表現明顯優於市場預期。法人指出，南亞科1月營收已達其對2026年第一季營收預估的30.3%，在DRAM價格強勁上漲帶動下，首季營運動能明顯轉強。

法人表示，根據其供應鏈調查，南亞科2026年第一季DDR4 8Gb合約價季增率約90%，DDR3 4Gb合約價季增率更超過100%，價格漲勢遠優於原先預期，也使1月營收表現具高度代表性，進一步強化對本季獲利結構改善的信心。

針對市場傳言中國長鑫存儲（CXMT）大幅調降DDR4價格、以低價拋售32GB DIMM，法人澄清，依其供應鏈掌握，相關說法並非事實。在當前供不應求、價格仍持續上漲的市況下，降價出清亦不符合正常商業邏輯。

至於國際大廠動態，法人指出，市場關注三星電子是否於P4廠增加NAND投片，以及西安廠製程轉進V9。根據調查，P4仍以DRAM生產為優先，NAND投片即便增加，規模亦有限；西安廠目前最先進製程仍為V8，是否升級至V9仍待確認。若相關規劃成真，反映大容量QLC NAND需求優於原先預期，對整體記憶體產業屬正向訊號。

針對長江存儲（YMTC）是否提前啟動武漢三廠量產NAND，法人指出，武漢三廠原本即規劃於2026年第四季小量量產，總產能約10萬至15萬片，2027年後部分產能將轉為LPDDR5與HBM生產，相關訊息與原先認知一致，並非新變數；在缺貨情況嚴峻下，設備時程提前屬合理商業行為。

法人認為，南亞科1月營收表現符合預期，近期股價拉回反而創造良好布局時點。先前報告已將南亞科2026年每股盈餘（EPS）預估上修至39.04元，維持「增加持股」評等，目標價350元，係以2027年每股淨值3倍評價推算；除南亞科外，亦持續看好華邦電與宜鼎在本波記憶體循環中的投資機會。

