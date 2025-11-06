南亞科10月營收雙增 6日再爆巨量股價收漲7.2%創歷史新高

文 ‧ 張興華

▲ 取自南亞科官網

台股6日走勢呈現強勢反彈走勢，唯市場買盤有所顧忌，導致漲幅午盤過後收歛，加上最一後盤賣單殺出，使得終場指數僅上漲182點，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、玻璃及造紙，電子相關類股以電子周邊及電子零組件表現較為突出，記憶體族群股在美光5日上漲8%的帶動，整體族群個股幾乎全面齊漲，其中又以南亞科量價表現最為突出，股價收盤上10元、收148元，創歷史新高收盤價。

台股受美股5日強勢反彈激勵，6日開盤後也呈現反彈勁揚的格局，盤中指數一度大漲344點，成功站回28061點，但面對AI泡沫疑慮並未全消，買盤有所顧慮，使得盤勢顯得欲振乏力，終場指數上漲182.39點、收在27899.45點，總成交值為5121.13億元。櫃買市場指數則是開高走高並收高，終場指數上漲3點、收在262.11點，總成交值為1312.84億元。

而6日盤面上各族群股表現，以記憶體表現最為突出，族群個股除了力成(6239)一檔開高後隨即跌至平盤以下並收黑外，其餘多數個股在南亞科與華邦電(2344)聯手帶量衝高下，都是翻揚走高的局面。而南亞科的量價表現最為突出，股價開高震盪走高並收高，10時過後股價一度拉升至149元的高點、上漲11元，創歷史新高價位，隨後雖拉回，但多在高檔區間整理，直至終場股價上漲10元、收在148元，亦創新高的收盤價，成交量爆出275019張、較前一日增加3萬餘張。

理周投研部指出，記憶體族群股6日呈現齊漲的局面，主要與美國記憶體大廠美光股價前一日大漲8.9%的帶動所致，而南亞科5日盤後公布10月營收呈現雙增，再度吸引買盤介入，帶領股價開高收高。 南亞科10月營收79.08億元、月增18.7%、年增262%，為50個月來新高，累計今年前10月營收為444億元、年增49.3%，為3年來新高。營收雙增主要與記憶體出貨持續暢旺，與調漲價格有關。

截至5日止，外資與主力持續站在賣方，並且連續3日賣超分別達21128張與23840張；投信與自營商則分別連續3日及4日買超，買超量分為1857張與6033張，而6日南亞科股價也是連續2日收漲，共計上漲16.5元。

理周投研部表示，以南亞科6日收盤價148元計算，股價已站上所有均線之上，且自5日線至月線的乖離率維持在2.45%至23.3%的較大區間，顯示目前股價有偏熱情形，不過在記憶體市場供不應求情形持續，後續的出貨量持續看好，在業績與量能配合下，股價仍有向上突破的機會，短線上可循5日線上下區間來回操作較為妥適。

