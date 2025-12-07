南亞科11月營收達百億 法人估Q4 EPS 2.2元

▲分析師指出，先前南亞科已公告10月每股獲利（EPS）0.66元，單月獲利就超越第三季的0.5元，初步合計第四季上看2.2元。（圖／翻攝自南亞科官網）

[NOWnews今日新聞] 記憶體大廠南亞科3日公布11月營收，高達新台幣101.68億元，是單月營收首次衝破百億元大關，創下歷史新紀錄，月增28.59%、年增多達364.89%，分析師指出，先前南亞科已公告10月每股獲利（EPS）0.66元，單月獲利就超越第三季的0.5元，初步合計第四季上看2.2元。

南亞科11月營收高達101.68億元，是單月營收首次衝破百億元大關，創下歷史新紀錄，月增28.59%、年增多達364.89%；前11月營收達545.69億元，年增70.92%。

廣告 廣告

記憶體供應吃緊，南亞科今年勢如破竹，2日公布10月獲利20.39億元、年增1006.38%，每股盈餘0.66元，年增高達1042.86%。第三季營收，則繳出187.79億元、年增130.91%，獲利15.63億元，每股賺0.5元，年增204%。也就是說，南亞科10月1個月就賺超過第三季整季。

南亞科11月營收又比10月營收月增超過28%，全年業績看俏。

法人機構表示，2026年記憶體產能預訂狀況呈現空前緊張態勢。業界透露2026年全年產能幾乎已被預訂完畢，促使雲端服務供應商提前討論2027年供貨產能；美系與中國大型雲端服務供應商正進行捆綁談判，將2026年採購量、價格與後續採購目標一併協商。記憶體供應商議價能力大幅提升，預期2026年價格持續調漲，下半年價格也不易大幅下滑。

分析師指出，據業界消息，明年第1季可能敲定2027年供貨長約，長期供貨合約談判成為市場焦點。雲端服務供應商正尋求一年或更長期的供貨合約，目前約30%雲端服務供應商在今年下半年因決策速度較快而搶得長約資格，90%廠商無法簽訂長約，多數僅能每月或每季談判一次，甚至無法確定一個月後的供貨狀況，部分雲端服務供應商可能提出預先付款或資助設備採購等優渥條件，以鎖定2027至2028年產能。

展望後市，報價持續上揚下，記憶體晶圓廠將是受惠最大，晶圓廠可調配產能至毛利率較好的產品，生產成本和擴充產能折舊控制得宜下，毛利率將會隨報價上揚。因應記憶體市場供不應求，南亞科已啟動調整訂單配置策略並控制出貨，預期2026年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準，有助獲利進一步提升。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

兩大熱門股被緊急降溫 南亞科、高力下週起列入處置股

規模近兆國民ETF 0050換股「四進四出」！刪這4檔、列入南亞科

南亞科炸裂！11月營收達101.6億元創新高 上市25年單月首破百億