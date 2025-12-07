南亞科11月營收達百億 法人估Q4 EPS 2.2元
[NOWnews今日新聞] 記憶體大廠南亞科3日公布11月營收，高達新台幣101.68億元，是單月營收首次衝破百億元大關，創下歷史新紀錄，月增28.59%、年增多達364.89%，分析師指出，先前南亞科已公告10月每股獲利（EPS）0.66元，單月獲利就超越第三季的0.5元，初步合計第四季上看2.2元。
南亞科11月營收高達101.68億元，是單月營收首次衝破百億元大關，創下歷史新紀錄，月增28.59%、年增多達364.89%；前11月營收達545.69億元，年增70.92%。
記憶體供應吃緊，南亞科今年勢如破竹，2日公布10月獲利20.39億元、年增1006.38%，每股盈餘0.66元，年增高達1042.86%。第三季營收，則繳出187.79億元、年增130.91%，獲利15.63億元，每股賺0.5元，年增204%。也就是說，南亞科10月1個月就賺超過第三季整季。
南亞科11月營收又比10月營收月增超過28%，全年業績看俏。
法人機構表示，2026年記憶體產能預訂狀況呈現空前緊張態勢。業界透露2026年全年產能幾乎已被預訂完畢，促使雲端服務供應商提前討論2027年供貨產能；美系與中國大型雲端服務供應商正進行捆綁談判，將2026年採購量、價格與後續採購目標一併協商。記憶體供應商議價能力大幅提升，預期2026年價格持續調漲，下半年價格也不易大幅下滑。
分析師指出，據業界消息，明年第1季可能敲定2027年供貨長約，長期供貨合約談判成為市場焦點。雲端服務供應商正尋求一年或更長期的供貨合約，目前約30%雲端服務供應商在今年下半年因決策速度較快而搶得長約資格，90%廠商無法簽訂長約，多數僅能每月或每季談判一次，甚至無法確定一個月後的供貨狀況，部分雲端服務供應商可能提出預先付款或資助設備採購等優渥條件，以鎖定2027至2028年產能。
展望後市，報價持續上揚下，記憶體晶圓廠將是受惠最大，晶圓廠可調配產能至毛利率較好的產品，生產成本和擴充產能折舊控制得宜下，毛利率將會隨報價上揚。因應記憶體市場供不應求，南亞科已啟動調整訂單配置策略並控制出貨，預期2026年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準，有助獲利進一步提升。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
兩大熱門股被緊急降溫 南亞科、高力下週起列入處置股
規模近兆國民ETF 0050換股「四進四出」！刪這4檔、列入南亞科
南亞科炸裂！11月營收達101.6億元創新高 上市25年單月首破百億
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
快訊／AI賺翻！鴻海前11月狂撈7.2兆 雲端機櫃賣瘋了
鴻海精密工業股份有限公司（2317）今（5）日公布2025年11月營收為新台幣8,443億元，雖較10月略減5.74%，但年增幅達25.53%，創下歷年同期最高紀錄（次高為2020年11月的6,814億元）。累計2025年前11月合併營收則達7兆2,369億元，較去年同期成長16.63%，同樣改寫歷年同期新高紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 2
億元教授:聯準會降息+台幣緩升+外資空單減 台股將上攻
本週台股上下沖洗緩步墊高，週線收27,980.89點，距離2萬8千點只差一步之遙。財經週日趴來賓-億元教授鄭廳宜表示，美國降息箭在弦上，台幣再緩步升值，如果外資期貨空單再減少，有利台股上攻。論壇中心／綜合報導億元教授鄭廳宜表示，這個禮拜最開心的是看到美國非農就業人數增加僅有3.2萬人，比預期來得低，將讓聯準會中的鴿派佔上風，下週降息已經箭在弦上。那再看到台幣，稍微有一點點在升值了，如果能夠再稍微升值一下，有利台股資金行情。而如果外資在期貨裡面空單是動態在減少的話，鄭廳宜認為台股應該會有一個非常像樣的上漲行情。鄭廳宜還認為，目前大盤不管年線、季線跟月線，都是多頭排列，應該11月外資投行賣一賣之後，12月分法人開始布局明年會漲的標的，相對來說看好健身器材概念股和AI矽光子產業鏈。原文出處：週日趴(影)／億元教授:聯準會降息+台幣緩升+外資空單減 台股將上攻 更多民視新聞報導永豐金控首屆科技年會登場 砸資源打造「AI金融宇宙」拚智慧金融鴻海11月營收創歷史新高 AI助攻全年上看新紀錄ETF新成分股出爐！0050換四檔、0056三進三出民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 1
阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
180萬股民睜大眼 台積電12／11除息秀 再拚秒填息
台積電（2330）即將於12月11日除息，配發每股5元的今年度第二季股息。市場目光聚焦能否再現快速填息行情，目前股價維持在千元以上，本次換算配息殖利率僅約0.3％，法人普遍認為能輕易跨填息門檻，在AI伺服器需求依舊火熱帶動下，有機會複製過往當日填息之紀錄。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
盤後籌碼／外資狂掃368億！爆買權值與記憶體 這檔連買2天
美股（4）日收盤接近平盤，標普與那斯達克指數連續第三天收漲，市場預期聯準會（Fed）下週可能啟動降息，投資氣氛轉趨樂觀，帶動台股延續漲勢。加權指數終場上漲185點，收在27,980點，成交量達4,445億元。三大法人同步買超420億元，其中外資單日狂掃368億元，推升大盤氣勢再起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話