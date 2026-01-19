南亞科2025年每股純益2.13元 今年第1季價格看漲

（中央社記者張建中新竹19日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科2025年第4季稅後淨利新台幣110.83億元，每股純益3.58元，2025全年營運轉盈，每股純益2.13元。總經理李培瑛表示，2026年第1季DRAM價格可望持續上漲，毛利率也將進一步攀升。

南亞科下午召開線上法人說明會，公布2025年第4季營運結果。受惠DRAM銷售量價齊揚，南亞科2025年第4季銷售量季增11%至13%，平均售價季增超過30%，季營收攀高至300.94億元，季增60.3%。

受惠價格上漲，折舊及製造成本改善，南亞科2025年第4季毛利率49%，較第3季上揚30.5個百分點，稅後淨利110.83億元，每股純益3.58元。南亞科2025年總營收665.87億元，稅後淨利66.03億元，每股純益2.13元。

展望2026年，李培瑛表示，2026年及2027年上半年新增產能有限，供應商優化產品組合，以滿足關鍵客戶需求。因產能受限，DDR5、DDR4、DDR3、LPDDR5及LPDDR4等多種DRAM產品將持續缺貨，其中以DDR4及LPDDR4供需缺口較大。

李培瑛說，2026年上半年需求熱絡，下半年將有傳統季節性效應，預期2026年第1季產品價格可望持續上漲，漲幅應小於2025年第4季，後續可能維持微幅上漲趨勢。

南亞科原通過2025年資本支出預算上限196億元，實際支出134億元，其中62億元將遞延至2026年。2026年資本支出預計約500億元，尚待董事會決議核准，資本支出用於新廠廠務及設備採購，新廠預計2027年裝機，2027年上半年底量產，2028年上半年可望達到2萬片規模，將導入DDR4、DDR5、LPDDR4等多元產品。

針對美國記憶體廠美光（Micron）收購力積電銅鑼廠，美光也將協助力積電提升利基型DRAM技術，李培瑛表示，因每代DRAM生產設備不同，美光和力積電需要時間採購設備及進行製程轉移，預期今年及明年上半年對市場影響不大。

至於台灣和美國達成貿易協議，李培瑛說，關稅動態變化，無法確定對台灣DRAM廠有什麼影響，對於台灣產業的影響，適合由台積電回答。南亞科目前沒有到美國設廠計畫，產品直接銷往美國比重不大，不過在增加中，會思考如何因應關稅問題。（編輯：張均懋）1150119