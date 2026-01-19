南亞科Q4財報｜DRAM大賺！毛利率飆至49% 全年每股賺2.13元虧轉盈

【記者呂承哲／台北報導】記憶體大廠南亞科技（2408）今（19）日召開法說會，由總經理李培瑛主持並公告2025年第四季自結合併財報。受惠DRAM價格與出貨同步回升，單季營收達新台幣300.94億元，季增60.3%、年增357.7%；DRAM平均售價（ASP）季增超過三成，銷售量亦呈現低雙位數百分比成長，帶動營運明顯回溫。

獲利表現同步跳升，南亞科第四季營業毛利147.59億元，毛利率49.0%，較上季大幅改善30.5個百分點；營業淨利117.81億元，營業淨利率39.1%，季增33.1個百分點。加計營業外收入後，單季稅後淨利110.83億元，淨利率36.8%，單季每股盈餘（EPS）3.58元。累計2025年全年，合併營收665.87億元，稅後淨利66.03億元，每股盈餘2.13元；截至2025年12月31日，每股淨值54.99元。

資本支出方面，南亞科表示，董事會原核准2025年資本支出上限196億元，實際支出134億元，其中62億元將遞延至2026年；2026年資本支出規模預估約500億元，仍待董事會決議通過。

在產品與技術布局上，南亞科持續深化高階與多元產品線，128GB DDR5 RDIMM 5600／6400已完成功能性測試，Mono-die速度達7200Mb/s，並持續優化DDR4與LPDDR4供應，以因應消費性市場需求。製程與產能規劃方面，10奈米級第三代製程（1C）、第四代製程（1D）及客製化AI專案均按計畫推進，新廠預計於2027年初開始裝機，支援下一世代記憶體產品量產。

展望後市，南亞科指出，在AI與一般型伺服器需求持續擴張帶動下，DRAM產業結構性成長動能明確，趨勢可望延續至2026年。在產能受限情況下，包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3等多項產品短期內供給仍偏緊；隨著運算架構演進，高頻寬與高密度DRAM應用正由資料中心延伸至雲端與邊緣AI領域。

南亞科補充，公司在營運回升同時，永續治理成果亦持續獲得肯定，近期再度入選CDP氣候變遷A List及水安全A List，並獲得TCSA最佳報告書獎與台灣百大永續典範企業獎，顯示其在環境管理與公司治理面向的長期投入已獲高度評價。

