南亞股價創20個月以來新高 宣布攜手日東紡進行特殊玻纖合作攻AI供應鏈商機

南亞28日盤中外資獲利了結賣股變現金，股價創20個月新高，但盤後南亞又宣布與日本合作玻纖布的利多。（示意圖）（圖片來源／亞馬遜官方頻道）

南亞因玻纖布在AI伺服器的應用成為最近的熱門股，28日股價創2024年3月以來20個月的新高點，大漲4.98％收在59元，單日成交量竟達到25萬張，有趣的是，外資這周星期一到四買超的1萬8千多張都集中在周五賣掉，一口氣賣掉1萬4千多張。但投信大買3千多張，看好其後勢。

南亞股價創2024年3月以來新高點

收盤後南亞發布最新消息，和日本特殊玻纖領導大廠日東紡(Nittobo)策略聯盟，南亞表示，近年來 AI 應用迅速崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。為因應此一趨勢，南亞與日本特殊玻纖領導大廠日東紡(Nittobo)決定攜手，共同進行特殊玻纖布策略合作，透過強強聯手、產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。

南亞長期深耕電子材料製造領域，玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等產品的產能全球排名名列前茅，製造技術及品質深受國際大廠肯定。此次日東紡選擇與南亞攜手合作，協助生產特殊玻纖布；本公司將憑藉累積深厚的製造技術及完整的海內外布局，迅速且高效地滿足日東紡對高品質特殊玻纖布的需求。預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由本公司協助織造。

玻纖布在AI應用扮演關鍵角色

日東紡在全球特殊玻纖布供應鏈居於領導地位，除生產合作外，日東紡亦將長期且穩定地供應本公司「第2代低介電玻璃原紗(NER)」關鍵原料，有助於強化本公司高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場。

南亞與日東紡的策略合作，不僅是雙方在電子材料事業的重要里程碑，更將透過產能互補、技術協同與穩定原料供應，創造雙贏效益，進一步提升整體經營績效。本公司將以此合作為基礎，持續深耕高階電子材料市場，為股東創造長期穩健的價值。

