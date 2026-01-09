南亞軍備競賽再起! 印度砸2千7百億擴軍 無人機、巡飛彈齊上陣

印俄聯合開發的「布拉莫斯」飛彈。 圖:翻攝自央廣網

[Newtalk新聞] 印度日前正式批准一項總額約 88 億美元（約 2,780 億台幣）的國防採購計畫。印度官員表示，此舉將全面提升該國陸、海、空三軍的整體作戰能力，被視為近年來規模相當可觀的一次軍備投資。

據《央廣網》報導，軍事觀察員滕建群分析指出，印度推動大規模軍購主要出於兩項考量。一方面，與印度近年在地區相關衝突中遭遇挫折的經驗有關；另一方面，則反映出莫迪政府上台以來，持續強調「印度製造（Make in India）」政策，希望藉由軍備採購帶動武器裝備國產化，進一步強化本國軍工產業產能。

印度維克拉瑪蒂亞號與維克蘭特號，以雙航母戰鬥群的模式，參與「米蘭 2024」多國海軍演習。(資料照片) 圖 : 翻攝自疏密院十號

印度國防部在聲明中指出，本次採購內容涵蓋巡飛彈、低空輕型雷達以及無人機探測與攔截綜合系統。其中，巡飛彈可用於對戰術目標實施精準打擊，而低空雷達則可探測並追蹤小型、低空飛行的無人機系統。國防部強調，相關系統將為印度陸軍在前線戰術區域與後方腹地的重要軍事資產提供防護。

滕建群認為，印度在無人機作戰與小型目標打擊能力上的投入，反映其對當前戰場形態變化的回應。他指出，此次採購的核心目標，主要集中在兩個層面：一是提升戰場偵察與監控能力；二是加快無人機技術的發展與掌控。

印度裝備的「搜尋者」系列無人機。 圖:翻攝自央廣網

其中，陸軍低空警戒雷達被視為強化反無人機作戰能力的關鍵裝備。軍事分析指出，防禦「低、慢、小」目標對任何國家而言都是高度挑戰的課題。印度在發展進攻型與監視型無人機的同時，也同步建構防禦與反制體系，顯示其試圖在無人機作戰領域取得技術與戰術優勢。

不過，滕建群也警告，印度擴軍備戰雖可在短期內提升軍力，但高度依賴對外軍購，反而凸顯其國防工業體系仍存在結構性不足，難以形成獨立且完整的作戰能力。他指出，印度缺乏完整的工業鏈整合、有效的軍費運用機制與成熟的國際技術合作模式，使其不得不長期投入巨額資金向外國採購武器裝備。

滕建群認為，單純依靠採購先進武器，無法真正建立一支具備高度整合能力的現代化軍隊。若印度在取得進攻性或防禦性武器系統後，進一步以武力方式介入區域事務，恐將加劇南亞地區的安全緊張局勢，甚至引發新一輪軍備競賽，為區域穩定帶來不確定性。

