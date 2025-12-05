「南京事件」紀念日將至 日本駐華大使館籲在中日本人注意安全

日本首相高市早苗於上月在國會答詢時表示，若「台灣有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，使日中關係日趨緊張。日本駐中國大使館今（5）日發布「安全提醒」，呼籲旅居及滯留中國的日本民眾在敏感日子前後提高警覺，外出時隨時留意周遭狀況，並盡可能採取各項安全防範措施。



12月13日為「南京事件」（南京大屠殺）紀念日。日本駐中國大使館指出，今年又逢「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，中方正舉辦各式相關活動。館方表示，過去每逢與中日歷史有關的日子，民間反日情緒較容易升高，結合近期中日關係相關報導，提醒在中日本人這段期間要特別提高警覺，外出時隨時注意周遭情況，盡可能採取各項安全防範措施。

公告中提醒，民眾外出時要留意是否有可疑人士接近等周遭狀況，並建議盡量採取多人同行的方式確保安全；若是有兒童同行，更要事先做好充分準備與防範措施。

館方也列出多項具體注意事項，包括尊重當地習俗，與當地民眾接觸時留意自身言行與態度；在外盡量避免以過大的音量交談，並避免日本人之間成群喧鬧等容易引人注目的行為；儘量避開人潮聚集的廣場，以及可能被認為是日本人常使用的場所。

此外，館方呼籲，在服裝及隨身物品上也應降低辨識度，避免穿著或攜帶一眼就容易被推測為日本人的衣物或物品；若發現哪怕只是略感可疑的個人或團體，應避免靠近，並儘速離開現場，以確保自身安全。

