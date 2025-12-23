南京博物院前院長遭踢爆盜賣文物 明朝名畫《江南春》流入拍賣場

中國南京博物院前院長徐湘平傳出疑似盜賣文物，將明朝名畫《江南春》鑑定為「贗品」後販賣圖利。翻攝百度



中國南京博物院近日被人踢爆前院長盜賣文物，包括明朝名畫《江南春》在內等大量國寶文物流失，疑似暗中牟利甚至私贈官員。消息曝光後，中國政府今日（12/23）表示將出手調查。

「澎湃新聞」日前報導指出，中國近代收藏家龐萊臣後人於1958年捐給南京博物館137件文物，其中一幅明朝名畫家仇英的《江南春》近日竟然出現在拍賣市場，估價達8800萬元人民幣（約3億9447萬元台幣）。

龐萊臣後人質疑南京博物院盜賣文物並上告法院，要求南博提供龐家捐贈文物具體流向。

南京博物院對此回應表示，龐萊臣後人當年捐贈的文物中有5幅爭議畫作於1961年和1964年，兩度被專家小組鑑定為「贗品」，並依照相關管理辦法「進行處置」。

媒體調查發現，被鑑定為「贗品」的《江南春》事後並未歸還給捐贈人，而是於1997年交給了「江蘇省文物總店」，當時簽字的核准人員包括時任南博副院長的徐湖平。4年後的2001年，這幅畫被以6800元人民幣（約3萬483元台幣）的價格出售。當時徐湖平已升為南博院長，同時也是江蘇省文物總店的法定代表人。

在報導出爐後，徐湖平向媒體喊冤說，相關鑑定「沒有經我手」，不了解情況。現年82歲的他還聲稱身體不好，需要由妻子照顧起居。

但香港《星島日報》今日報導指出，南京博物院前退職員工郭禮典週日（12/21）實名舉報前院長徐湖平「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」。

郭禮典稱，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內、館藏文物鑒定為「贗品」，然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物總店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利。郭還舉報說，徐湖平為逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括2004年落馬的江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林。

根據郭禮典的指控，當年故宮南遷文物共有2211箱，有10萬多件文物，存放於南京朝天宮庫房。徐湖平任職南京博物院院長期間，未經國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期的封條，取出大量珍貴文物。

在媒體報導和前退職員工具名舉報後，中國國家文物局今日表示將對相關情況展開調查。

至於《江南春》的拍賣則在龐家後人和中國國家文物局的干預下宣布取消。

