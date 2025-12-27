南京博物院爆盜賣文物「前館長夫婦遭帶走」 27家博物館巧合暫時閉館

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中國南京博物院日前遭到退休職員實名舉報前院長徐湖平在任期間「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」，對此，國家文物局也證實已經針對相關情況展開核查，而徐湖平夫婦也傳出已經被帶走調查，而就有中國網友發現，中國近日竟巧合有27家博物館宣布暫時閉館，原因包括場館設備更新、施工等等。

有中國網友發現，近日竟有27家博物館宣布暫時閉館。（圖／翻攝畫面）

由近代收藏家龐萊臣家族於1959年捐贈給南京博物院的137件書畫之一、明代畫家仇英的《江南春》圖卷，近日竟被發現出現在北京藝術拍賣市場，引發外界質疑館藏文物流向，雖然南京博物院對此回應，龐萊臣家族當年捐贈的畫作中，有5件於1960年代被專家鑑定為偽作，並並於1990年代依《博物館藏品管理辦法》進行處置，但遭到龐萊臣後人質疑「監守自盜」。

南京博物院文物典藏部退休職員郭禮典也在21日實名檢舉前院長徐湖平在任期間「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」，並指控徐湖平透過盜竊文物牟利，且當年簽署《江南春》為贗品的就是徐湖平。綜合港媒報導，徐湖平夫婦已在23日中午被帶走調查，實名檢舉的南博前職員郭禮典也已被接去接受問詢。

對此，也有中國網友發現，近日有27家中國的博物館宣布暫時閉館，其中包括陝西歷史博物館、成都金沙遺址博物館、南京古生物博物館等，理由包括場館設備更新、施工等，日期長度多在幾個月左右，這也讓許多中國網友希望可以對全國博物館進行全面檢查。

