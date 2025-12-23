南京博物院爆盜賣藏品醜聞 江蘇官方啟動調查

（中央社台北23日電）南京博物院爆出盜賣藏品醜聞，前院長還被檢舉盜竊數以千計藏品，引發中國社會關注。據陸媒報導，江蘇省委、省政府今天決定成立調查組全面調查；中國國家文物局也成立工作組赴南京。

新華社報導，近期，南京博物院文物管理相關問題引發社會關注。為徹底查明事實真相，切實維護國家文物安全，江蘇省委、省政府23日決定，在前期初步核查基礎上，成立由紀委監委、宣傳、政法、公安、文旅、文物等部門組成的調查組，對南京博物院受贈文物保管處置中存在的問題，以及其他藏品安全問題，進一步全面深入調查。

報導說，調查組將依據調查結果對違法違規問題進行嚴肅處理，絕不姑息。調查處理情況將及時向社會公布。

報導還說，中國國家文物局對近日媒體報導的「南京博物院『江南春』圖卷現身拍賣市場」等相關情況高度重視，已成立工作組並於日前赴南京展開工作。

據澎湃新聞，南京博物院上週爆出盜賣古代畫作藏品的醜聞，被盜賣的畫作5月出現在北京一場拍賣預展上，為明代仇英的「江南春」圖卷，估價高達人民幣8800萬元（約新台幣3億9600萬元）。該畫作原由中國近代收藏家龐萊臣所有，其後人捐給南京博物院。

龐萊臣的曾孫女龐叔令得知後，立即向中國國家文物部門檢舉，目前拍賣公司已撤拍。

港媒星島日報今天報導，爆發上述醜聞後，南京博物院退休職工郭禮典近日實名檢舉前院長徐湖平，指當年簽署「江南春」為「贗品」的人就是徐湖平。

據報導，69歲的郭禮典檢舉徐湖平盜竊文物，從中謀利，以致數以千計國寶流失損毀，並將多件書畫贈送給各級官員，包括已被查落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。

他檢舉，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內的館藏文物鑒定為「贗品」，「然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利」。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1141223