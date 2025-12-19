南京博物院爆盜賣藏品醜聞 5畫作不見了

（中央社記者張謙香港19日電）中國南京博物院近日爆出盜賣古代畫作藏品的醜聞，除了有藏品出現在拍賣預展上，還有5幅畫作不翼而飛。

澎湃新聞網昨天報導，涉嫌被盜賣的畫作5月出現在北京一場拍賣預展上，為明代仇英的「江南春」圖卷，原由中國近代收藏家龐萊臣所有，由其後人捐給南京博物院。

據報導，龐萊臣於1949年去世，其「虛齋」收藏的歷代名畫以品質精湛、體系完整著稱，被譽為「江南收藏甲天下，虛齋收藏甲江南」。

50年代，龐萊臣的後人向多個文博機構捐贈了大量珍貴古代書畫，其中捐贈最多的是南京博物院，共有137件（套）之多，一些捐贈已成為這些機構的鎮館之寶。

廣告 廣告

但令人意外的是，今年5月，「江南春」圖卷在北京一場拍賣預展中出現，估價人民幣8800萬元。

報導表示，龐萊臣的曾孫女龐叔令得知後，立即向中國國家文物部門舉報，目前拍賣公司已撤拍。

據報導，龐叔令早於2024年10月致函南京博物院，詢問龐家損贈的137件（套）藏品是否得到妥善保管以及流向等情況，但當時院方沒有答覆。

為此，龐叔令透過司法程序解決問題，南京法院其後出具民事調解書，要求博物院於2025年6月30日前安排龐叔令查驗全部捐贈藏品原件，並就缺失藏品的流轉情況予以說明。

但在5月，「江南春」圖卷卻出現在拍賣預展上。

到了6月，龐叔令依據南京市法院的民事調解書，前往南京博物院核驗137件（套）藏品原件，發現有5件古畫不見了，包括仇英的「江南春」圖卷、趙光輔的「雙馬圖軸」、王紱的「松風蕭寺圖軸」、王時敏的「仿北苑山水軸」、湯貽汾的「設色山水軸」。

7月3日，南京博物院發文告知龐叔令，上述5件藏品是「偽作」，已將它們剔除藏品序列，並對藏品原件進行劃撥、調劑處理。

但是，南京博物院並未提供這5件古畫明確的劃撥、調劑去向材料，也未給予答覆。

報導引述龐叔令說，「我父親與我於1959年向南京博物院捐贈的文物，都是珍品，不存在偽作，但南京博物院擅自認定五件藏品系偽作的行為，嚴重損害了我曾祖父及父親的聲譽。其如果認為有偽作，應第一時間通知我們，共同確認文物真偽。若雙方無法達成一致，南博確定不收藏，我們有權將其收回。」

龐叔令表示，此事顛覆了她對博物院的認知，「我以為博物館是保護中華民族文化遺產的聖地，還是記錄愛國人士拳拳愛國精神的地方，但因為南京博物院的種種行為……真是不可理喻」。（編輯：周慧盈）1141219