南京博物院爆醜聞 前院長盜賣數千件國寶

大陸知名的南京博物院被踢爆，館藏畫作竟然現身拍賣市場，還拍出天價3.9億。南京博物院有前員工檢舉，前院長徐湖平涉嫌監守自盜，長期低價賤賣國寶級文物多達數千件，這些大陸國寶甚至還流入法國等海外市場，損失難以估算。

大陸知名的南京博物院被踢爆，前院長徐湖平涉嫌監守自盜，長期低價賤賣數千件國寶級文物，損失難以估算。（圖／上海東方衛視）

與北京故宮博物院齊名的南京博物院，爆出震撼醜聞。前院長徐湖平涉嫌監守自盜，大規模盜賣國寶級文物。

上海東方衛視新聞指出，這起事件的起因，是「我的最愛」龐來臣的後人起訴南京博物院。1959年捐贈的明代名畫《江南春》畫卷，為何在今年5月份出現在拍賣市場，且估價高達8,800萬元（台幣約3.9億）。

明明是南京博物院的館藏珍寶，明代畫家仇英的《江南春》，竟現身北京藝術拍賣市場，讓捐贈畫作的龐氏家族氣得提告。對此，南京博物院一度否認，還聲稱龐家捐贈的137件畫作中，包含《江南春》在內，有5件贗品。

上海東方衛視新聞指出，1997年5月8日，《江南春》被撥交給江蘇省文物總店，2001年4月16日，被所謂顧客以6,800元（約台幣3萬）價格買走。

台幣3萬元賣出的名畫，20多年後，竟以3.9億元天價，重現拍賣市場。事件持續延燒之際，南京博物院一名退休職員，踢爆國寶盜賣產業鏈，而背後黑手，就是前院長徐湖平。

南京博物院退休員工實名舉報南京博物院前院長徐湖平，有組織、有預謀，大規模盜竊、走私（北京）故宮南遷文物。

根據退休員工說法，故宮南遷至南京的文物超過4萬件。前院長徐湖平私下撕開封條，找專家將真品鑑定為「贗品」，再低價轉手至江蘇省文物商店，而這家店法人正是徐湖平本人。之後再偷天換日，送到上海拍賣市場，期間還將國寶書畫贈送高官，尋求庇護。

南京博物院前院長徐湖平（2025.10）曾說：「不要迷信鑑定，要迷信自己。不要過於強調真或假，500年以後，天天都是真。」

徐湖平過往言論也被網友起底，引發大陸輿論撻伐。目前，大陸國家文物局緊急成立工作組，趕赴南京，強調將進一步深入調查，查明事實真相。

