南京博物院盜賣收藏文物 江蘇官方通報查處24人

（中央社台北9日電）針對中國南京博物院盜賣明代「江南春」圖卷等收藏文物的醜聞，中共江蘇省委、江蘇省政府今晚通報調查結果，指前南京博物院院長徐湖平等29人除其中已死亡的5人外，對其餘24人正依規依紀依法嚴肅查處，涉嫌犯罪者移送司法機關，處理結果將及時公布。

央視新聞報導，通報提到，徐湖平除對南京博物院盜賣收藏品負有主要責任外，還涉嫌「其他嚴重違紀違法問題」，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。同時，江蘇省委、省政府已責成相關行政管理部門，對南京博物院有關違反文物管理規定問題行政立案。

通報表示，在中國國家文物局工作組指導下，江蘇省委、省政府調查組對南京博物院相關受贈文物管理問題進行全面深入調查，共前往12個省區調查取證，走訪幹部職工群眾1100餘人次，查閱檔案材料6.5萬餘份，並全面追溯該院收藏的「江南春」圖卷等5幅畫作的去向，徹查其中涉嫌失職、瀆職等違紀違法問題。

這項通報提到了明代畫家仇英的「江南春」圖卷等5幅畫作下落的調查情況，指「江南春」、「仿北苑山水軸」、「雙馬圖軸」等3幅已被追回；「設色山水軸」並未流出；至於「松風蕭寺圖軸」則仍在追查中。其餘在1959年由「江南春」捐贈人龐增和一同捐贈的132件畫作，仍收藏在南京博物院。

通報直指，在「江南春」圖卷等畫作調撥、流轉過程中，前江蘇省文化廳、南京博物院、江蘇省文物總店違反文物管理有關規定，違規申請及批覆調撥文物，擅自出售並造成文物流失，社會影響惡劣，必須嚴肅處理。

這項通報說，上述相關單位和部門有關人員29人，除其中5人已死亡不再處理外，江蘇省正對其餘24人依規依紀依法嚴肅查處，涉嫌犯罪者移送司法機關，處理結果將及時公布。

通報提到，這一事件暴露出南京博物院過去一段時間「制度缺失、管理混亂」，尤其是受贈物品管理制度規範不嚴格，政策制度執行不力，少數幹部職工紀律規矩和法治意識淡薄，造成國有資產流失，損害了國有博物館公信力，教訓極其深刻。

南京博物院今晚也發表致歉信，向已故捐贈人龐增和的家人及社會大眾致歉，並坦承暴露該院過去一段時間制度缺失、管理混亂，政策制度執行不力，對捐贈者及其家人未給予應有尊重，「影響極其惡劣，教訓極其深刻」，願誠懇接受社會各界批評，深入反思，認真汲取教訓。

2025年12月中，南京博物院被爆出盜賣院內收藏畫作的醜聞，被盜賣的「江南春」圖卷同年5月間赫然出現在北京一場拍賣預展上，估價高達人民幣8800萬元（約新台幣3億9600萬元）。

「江南春」圖卷原由中國近代收藏家龐萊臣所有，1959年由其孫龐增和捐贈給南京博物院收藏。而龐增和的女兒龐叔令在發現圖卷被盜賣後，即向中國國家文物部門檢舉，及時撤拍。（編輯：邱國強/陳承功）1150209