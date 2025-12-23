南京博物院醜聞擴大 前院長被指盜走數以千計國寶

（中央社記者張謙香港23日電）中國南京博物院盜賣古代畫作藏品醜聞擴大，據報導，該院前院長徐湖平被舉報盜竊藏品，以致數以千計國寶流失損毀；他還被指把一些書畫送給各級官員。

南京博物院上週爆出盜賣古代畫作藏品的醜聞，除了明代著名畫家仇英的作品「江南春」畫卷出現在拍賣預展上，還有5幅畫作不翼而飛。

院方其後回應，宣稱「江南春」為「贗品」。

星島日報今天報導，爆發上述醜聞後，南博院退休職工郭禮典近日實名舉報前院長徐湖平，指當年簽署「江南春」為「贗品」的人就是徐湖平。

據報導，69歲的郭禮典舉報徐湖平盜竊文物，從中謀利，以致數以千計國寶流失損毀；他並指徐湖平將多件書畫贈送給各級官員，包括已被查落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。

報導轉述郭禮典說，故宮南遷文物一共有2211箱，有10萬多件文物存放於南京朝天宮庫房；徐湖平任職院長期間，未經中國國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期封條，取出大量珍貴文物。

他舉報，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內的館藏文物鑒定為「贗品」，「然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利」。

郭禮典還說，徐湖平為逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括2004年落馬的江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林。

郭禮典說，「自2008年起，我院40多位職工聯名舉報多次，2008年新華社內參上刊登『徐湖平腐敗材料』，但由於行賄對象太多，背後勢力過於龐大，竟石沉大海，不了了之」。

陸媒澎湃新聞上週報導，今年5月，「江南春」出現在北京一項拍賣預展上，這幅畫作原由中國近代收藏家龐萊臣所有，其後人捐給南京博物院。

50年代，龐萊臣的後人向多個文博機構捐贈了大量珍貴古代書畫，其中捐贈最多的是南京博物院，共有137件（套）之多，一些捐贈已成為這些機構的鎮館之寶。（編輯：楊昇儒）1141223