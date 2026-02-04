南京博物館陶俑「撞臉」郭德綱？網笑：陶俑界郭老師

大陸江蘇南京博物院歷史院內一尊男性陶俑，近日被網友發現，竟神似知名相聲演員郭德綱，「撞臉」話題引發網友熱議。

南京博物院歷史院陶俑「撞臉」郭德綱（右）。（圖／翻攝《網易》）

陸媒《上游新聞》報導，根據照片顯示，這尊陶俑身形較矮、頭戴帽子、雙手作拱手狀，圓臉微胖、神態生動，被不少遊客認為與郭德綱神情相似，有網友留言笑稱，「我上週六去的時候，在一群陶俑裡，一眼就看到這位『郭老師』了。」

發帖網友說，她於上月27日參觀南京博物院時，發現這尊「撞臉陶俑」，「當下覺得挺好玩的，忍不住拍照分享。」她也轉述，當時有導遊介紹說，這一組陶俑原本並非完整保存，「如果全部都在，說不定大家都能在裡面找到像自己的那一尊。」

專家透露，這尊男性陶俑出土於南唐李昪陵墓，屬於皇帝陪葬陶俑之一，南京博物院專家笑言，「別說，還真有幾分相似。」他指出，這批陶俑造型細膩、表情各異，「仔細看，會發現很多耐人尋味的細節。」現年53歲的郭德綱是天津市人，祖籍山西省汾陽市，是大陸知名相聲演員，也是北京相聲社團「德雲社」創始人之一。

