南京大屠殺周年將至！日駐中使館示警：避免暴露日本身分

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

自日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，中日關係日益緊張，再加上下周六（13日）是南京大屠殺紀念日，日本駐中國大使館今（5）日發表聲明，示警在中國的日僑需格外注意自身安全，避免在公共場所大聲說話，更不要配戴明顯標示日本身分的服飾、飾品。

日本駐中國大使館今（5）日發表聲明，示警在中國的日僑需格外注意自身安全。（圖／美聯社）

日本駐中大使館今日發出聲明，表示下周六便是南京事件（南京大屠殺）紀念日，提醒在中國的日僑外出時應「格外注意」自身安全，「與日中歷史問題相關的日子，反日情緒往往會高漲，鑑於近期當地媒體對日中關係的報導，更需特別謹慎。」

廣告 廣告

聲明中提醒，「外出時請務必留意周圍環境，注意可疑人員，並採取一切可能的措施確保自身安全，例如結伴出行。」聲明中也提到，若攜帶兒童出門，「務必格外小心」；此外，應盡量避開日本人經常出入的場所，也避免攜帶會明顯透露是日本人身分的衣物、物品。

除此，館方也列舉出其他注意事項，包括尊重當地習俗，與當地民眾接觸時須留意自身言行和態度；在外盡量避免大聲交談，同時也要避免日本人之間聚集喧鬧等引人注目的行為。



更多FTNN新聞網報導

日相也是《進擊的巨人》粉絲！高市早苗出席FII會議 熱血高喊「這句話」爆掌聲

不再怕踩中國紅線！高市早苗喊「台灣有事」掀共鳴 日媒體人直言：已經等太久了

日本否認川普勸高市早苗勿挑釁 20分鐘通話內容曝光：沒有說過那種話吧

