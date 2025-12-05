南京大屠殺紀念日將至 日駐中大使館發布安全提醒

日本駐中國大使館今天(5日)針對下週「南京事件」(南京大屠殺)週年紀念日，發布了安全提醒，

日本首相安市早苗上個月在國會針對中國若對台灣行使武力，可能促使日本採取軍事回應的發言，導致日中關係惡化。

日本駐中國大使館在一份聲明中表示：「在與日中歷史問題有關聯的日子裡，反日情緒容易高漲，有鑑於近期關於日中關係的當地報導，需要格外注意。」

1937年日本侵略軍在南京的大屠殺，一直是日中關係的敏感議題。

這項安全提醒敦促日本公民外出時注意周遭情況，並盡可能地採取安全措施。

日本駐中大使館請求民眾避免在公共場所大聲說話，並避免穿著或攜帶明顯表明日本人身分的衣服和物品。(編輯：陳文蔚)