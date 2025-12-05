南京大屠殺週年將至 日駐中使館發文警告日僑：格外注意安全

日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」發言後，中日關係降到谷底。路透社



中日緊張氣氛仍未解除，再加上中國即將在下週六（12/13）舉行南京大屠殺週年悼念，日本大使館今日（12/5）發聲明警告在中日僑，格外注意自身安全，尤其是帶兒童出門必須更加謹慎。

日本駐瀋陽領事館今日發出海外安全警示指出，12月13日是中國訂定的「南京大屠殺紀念日」，在中日僑外出時應「格外注意」自身安全。

聲明中說，中國政府今年舉辦各種活動紀念抗日戰爭勝利80週年，而近日中日又陷入緊張關係，因此「外出時請務必留意周圍環境，注意可疑人員，並採取一切可能的措施確保自身安全，例如結伴出行」。

日本領事館還特別提出，若攜帶兒童出門，「務必格外小心」。聲明中呼籲在中日僑當地人交流時注意嚴刑，避開日本人經常出入的場所，同時也避免穿著獲攜帶讓人一眼便能看出是日本人的衣物。

聲明同時附上上月中發出的通知郵件，內容是有關近期中日關係的當地媒體報導，建議日僑採取安全措施。

日本首相高市早苗上月初在國會答辯時提出「台灣有事」言論，引發中國政府怒火，祭出一連串反制措施，也激起民間的反日情緒，發動抵制赴日旅遊等反日浪潮。

