南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗再度點燃軍國主義

洪秀柱表示，日本現任首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛。（圖／報系資料庫）

今（13）日是南京大屠殺紀念日八十八年，前國民黨主席洪秀柱於臉書發文表示，八十八年前在南京超過三十萬手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、被活活埋葬、被軍國主義踩成血河。並指出，日本現任首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛。

「南京大屠殺紀念日 不容遺忘的民族傷口」，洪秀柱指出，每一年走到這一天，自己心中的沉痛都沒有減少過分毫。八十八年前在南京超過三十萬手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、被活活埋葬、被軍國主義踩成血河。他們不是冰冷的數字，而是一個個家庭、一條條生命。

廣告 廣告

洪秀柱提到，更令她痛心的是，日本現任首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛。透過挑釁在日本社會取得的高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？

洪秀柱表示，對照德國可以看得更清楚，德國總理威利·布蘭特在華沙的「華沙之跪」、立法禁止納粹言論、保存集中營作為教育基地，把反省化為行動，讓歷史真相深植國家靈魂。因為他們懂得：只有勇敢面對過去，才能走向新的未來。反觀日本，不但從未真正承擔二戰的加害責任，右翼勢力甚至一次又一次否認侵略罪行，參拜靖國、修改教科書，把歷史當成政治工具。

洪秀柱強調，「紀念，是為了不再重演悲劇」，願歷史的傷痛，提醒大家和平是需要付出代價的，台灣與日本的政客必須知道挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

每個月飛日本想定居！網紅曝「4大不適應」：更想待在台灣

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」

新飯店掀戰火2／希爾頓進駐台南掀「土洋大戰」 萬豪、凱悅插旗七期百花齊放