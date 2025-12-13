南京大屠殺88年 解放軍再喊：斬斷骯髒頭顱

▲解放軍東部戰區挑在南京大屠殺88年「國家公祭日」（13日）當天，發布主題海報《大刀祭》，嗆聲「堅決斬斷骯髒頭顱」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 今（12月13日）是南京大屠殺發生滿88年的日子，也是中國哀悼死難者的「國家公祭日」，上午10點，公祭儀式在「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」的集會廣場上舉行，解放軍東部戰區也發布主題海報《大刀祭》，嗆聲「堅決斬斷骯髒頭顱」。

綜合中媒報導，解放軍東部戰區宣稱，1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮，88年過去，英靈的血尚未凝固，軍國主義卻如幽靈捲土重來。

時值一年一度的國家公祭日，東部戰區強調，要時刻高舉「血祭大刀」，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，導致歷史悲劇重演，故挑在13日當天發布重磅主題海報-《大刀祭》，搭配4句話：「東倭為禍近千年，血仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙。」

該張海報上，特別標註出30萬的遇難者人數，右下角有個寫著「1937.12.13-1938.1」的墓碑，象徵這場為期數週的屠殺行動。圖片中間有一具著二戰時期日本士兵服裝的骷髏，頭上還被以英文的「軍國主義」標示。

