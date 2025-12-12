南京大屠殺88週年前夕 《解放軍報》刊文批日武力擴張

中國南京大屠殺紀念館。翻攝百度



南京大屠殺將於明日（12/13）屆滿88週年。此紀念日適逢中日再陷緊張情勢。中國《解放軍報》今日刊文再批日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，警告日本「在武力擴張危險道路上越走越遠」。

《解放軍報》今日（12/12）發表題為「絕不允許歷史悲劇重演」文章，文中重述88年前的南京大屠殺悲痛歷史指出，1937年12月13日，「侵華日軍攻陷南京，隨即展開了長達六周的瘋狂屠殺。30萬同胞慘遭殺害，平均每12秒就有一條生命消逝。這是人類文明史上最黑暗的一頁，也是中華民族永遠無法癒合的傷痕」。

中國《解放軍報》在南京大屠殺周年前刊文批日本武力擴張。翻攝解放軍報

文章接著批評日本「在歷史問題上倒行逆施。他們刻意迴避和模糊戰爭罪行，甚至美化侵略歷史，企圖切割歷史責任」，指控日本右翼政治人物「大肆渲染所謂外部威脅…逐年增加防衛預算…在武力擴張的危險道路上越走越遠」。

文中痛批高市早苗「妄稱『台灣有事可能對日本構成存亡危機事態』，然後又妄圖煽炒所謂『台灣地位未定論』」。文章警告，「對於日本右翼政客的種種挑釁行徑，任何姑息縱容只會讓軍國主義幽靈復活，把亞洲人民再次置於危險境地…中國將義無反顧地肩負起維護世界和平的重任，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。」

高市早苗上月初在國會答辯的「台灣有事」言論引起中國怒火，採取一系列反制措施，並施壓日本政府撤回此言論。中俄軍機本週稍早更是聯合在日本四國附近繞飛，恐嚇意味十足。

日本駐瀋陽領事館本月初特地發聲明警告在中國的日本僑民，應在中國紀念南京大屠殺紀念日期間特別留意自身安全，並呼籲日僑若攜帶兒童出門，「務必格外小心」。

