南京大屠殺88週年 洪秀柱發文悼念：戰爭絕非選項、和平需要代價

1937年，日本對中國發動全面侵略，同年12月13日攻陷當時的首都南京，隨即發生了震驚世人的南京大屠殺，導致逾30萬軍民慘遭日軍毒手。對此，前國民黨主席洪秀柱發文表示，今天是南京大屠殺88週年紀念日，是一道民族深處不容被遺忘的傷痕，並強調戰爭絕對不是多數人民的選項，「願歷史的傷痛，提醒我們和平是需要付出代價的」。

洪秀柱發文紀念南京大屠殺88週年，希望歷史的創痛能時刻提醒世人和平的代價。（圖／洪秀柱臉書）

洪秀柱今（13）日在臉書發文感嘆，每當這一天來臨，內心的悲痛從未減退。回首88年前，南京城內30萬名手無寸鐵的同胞，在軍國主義下慘遭屠殺與活埋，血流成河。她強調，這些犧牲者不是冰冷的統計數據，而是代表著無數個破碎的家庭與鮮活的生命。

讓洪秀柱感到心寒的是，日本現任首相高市早苗的所作所為不僅缺乏反省，還助長了右翼軍國主義的氣焰。藉由挑釁來換取國內高支持率的做法，該如何讓當年南京城內的冤魂安息？

洪秀柱接著以德國為例進行對比，指出德國前總理布蘭特（Willy Brandt）當年的「華沙之跪」、立法禁止宣揚納粹、以及保留集中營作為歷史教材等舉措，都是將反省化為實際行動，讓歷史真相銘刻於國家精神中。德國深知，唯有誠實面對過去的錯誤，才能真正開創未來。

反觀日本，洪秀柱認為其至今未曾真誠承擔二戰時期的加害責任，右翼勢力甚至屢次否認侵略事實，透過參拜靖國神社、篡改教科書等手段，將歷史操作為政治工具。

洪秀柱強調，紀念這段歷史是為了避免悲劇重演。希望歷史的創痛能時刻提醒世人和平的代價，並警示台日雙方的政客們，「挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。」



