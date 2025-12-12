南京大屠殺88週年 陸外交部：敦促日本同軍國主義徹底切割

明（13）日為大陸南京大屠殺死難者國家公祭日。大陸外交部發言人郭嘉昆12日表示，今年是南京大屠殺慘案發生88週年，大陸將按慣例舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式；他強調，日本軍國主義是全世界人民的公敵，大陸敦促日方深刻反省歷史，切實汲取教訓，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒。

大陸外交部發言人郭嘉昆。 （圖／翻攝《央視新聞》）

大陸外交部12日舉行例行記者會，有媒體提問，第12個南京大屠殺死難者國家公祭日臨近，在中國抗戰勝利80週年之際，特別是在日本首相高市早苗有關涉台言論導致中日關係緊張的背景下，大陸將如何開展紀念活動？

郭嘉昆表示，今年是南京大屠殺慘案發生88週年。大陸依據全國人大立法決定，將按慣例舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

郭嘉昆表示，南京大屠殺是日本軍國主義犯下的殘暴罪行，鐵證如山。30萬中國人慘遭屠殺，成為人類歷史上最黑暗的一頁。日本軍國主義以所謂「存亡危機事態」為由，對中國和其他亞洲國家發動侵略戰爭，犯下的反人類罪行罄竹難書，是人類文明史上的恥辱。

日本首相高市早苗「台灣有事」論導致中日關係惡化。（ 資料照／《美聯社》 ）

郭嘉昆指出，《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件就反對侵略、懲治戰犯、根除軍國主義等作出明確規定。同盟國還設立遠東國際軍事法庭審判日本戰犯。然而日本政府長期縱容右翼分子倒行逆施，多任首相及其他政要執意參拜供奉著甲級戰犯的靖國神社。一些政客公然質疑對日本殖民侵略表示反省、道歉的「村山談話」。日方還多次修改教科書，企圖美化侵略罪行，為侵略歷史翻案。上述惡劣行徑公然挑戰戰後國際秩序，踐踏人類良知，國際社會對此強烈憤慨，高度警惕。

郭嘉昆表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。80年前，中國人民浴血奮戰，打敗日本帝國主義，從日本侵略者手中收回台灣等被竊取的領土，捍衛國家山河無恙和國際公理正義。80年後，中華民族偉大復興勢不可擋，大陸絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

郭嘉昆強調，日本軍國主義是全世界人民的公敵。大陸將同所有愛好和平的國家和人士共同維護二戰勝利成果和戰後國際秩序。大陸敦促日方深刻反省歷史，切實汲取教訓，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒。

