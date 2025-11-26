南京復興生活圈中古屋身價不墜 信義房屋揭原因

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

想到台北市豪宅區，許多人第一印象在信義區、大安區，或是大直水岸，其實捷運南京復興生活圈內也有不少豪宅與名宅，吸引政商人士居住，加上此區段中古住辦大樓可合法做辦公室或住宅，室內空間又大，對傳產企業主有吸引力，無論是豪宅新案、新古或中古大樓，乃至於公寓產品，成交單價都不太受景氣波動影響，身價維持不墜，如近期有屋齡20年社區出現130至140萬成交價，亦有小坪數公寓出現9字頭價格。

南京復興商圈擁捷運、百貨、學區等，各項機能優，住宅產品類型也多元，房價穩定支撐。（圖／信義房屋）

南京復興生活圈內住宅產品類型多元，信義房屋復興長安店費聿東說明，包括總價7000萬以上豪宅，總價4500萬至7000萬、屋齡5至15年社區大樓，也有總價2000萬上下的公寓產品，以及少部分總價1000至2000萬套房物件，分別吸引豪宅客群、換屋族、為學區而來的家庭客等；特別的是，長安東路沿線也有許多住辦大樓，合法可做住家或辦公室用途，雖出入人流相對多，但因室內空間大，又有多元的用途，成交單價多能維持在百萬行情。

南京復興商圈機能優，住宅產品類型多元。（圖／信義房屋）

復興長安店段宇補充說明，南京復興生活圈位於中山與松山區交界，是中山區價格最高的區域，因早期素地多，也有許多傳產老闆即使將產業轉移到國外，但本身仍居住在此，許多知名建商品牌紛紛獵地，推出基地面積寬廣的豪宅或名宅社區，如華固雙橡園、華爾道夫、元大花園廣場、圓頂世紀等。

段宇指出，這些社區即使已非新成屋，價格仍持續走揚，如元大花園廣場，從每坪百萬到近期已成交至140萬至150萬左右；至於區段新案價格，則約落在每坪150萬至160萬，之後原中興高中校舍也將由達欣工程興建住宅大樓，元利建設也將插旗，房價仍有漲幅潛力。

至於較低總價的產品，費聿東表示，有家長鎖定雙敦學區而買進此處低總價套房、住辦物件，以總價1500萬至2000萬最搶手，但供給量不多，且因坪數小，多是買來設籍後出租；公寓則多吸引看準危老都更商機的置產客，或是預算較有限的自住客買進。



