南京復興站3分鐘 北市「中山逸居」12／31公告招商

台北市政府財政局與台北市住宅及都市更新中心聯手推動「中山逸居」公辦都更案，於31日正式公告招商，並定明年1月13日舉辦招商說明會。此案鄰近捷運文湖線與松山新店線交會處的南京復興站，預計將引入民間投資達10.48億元。

「中山逸居」基地座落於中山區精華地段，毗鄰遼寧公園，步行至捷運南京復興站僅需3分鐘。周邊緊鄰百貨商場、金融商圈，生活機能成熟，具備高投資開發潛力。更新後的空間將導入幸福住宅與區民活動中心，不僅提供居住空間及交流空間，也滿足在地居住需求並促進社區發展。

在開發規模方面，財政局指出本案全街廓面積總計1874平方公尺，劃分為「本基地」及「擴大基地」。其中本基地面積為1063平方公尺，市有土地占比達81.66％；擴大基地面積為811平方公尺，權屬則有93％為私有。市府鼓勵開發團隊朝全街廓整合開發，預計引入民間投資10.48億元，期盼促成市府、私地主與出資人三方共贏的開發效益。

台北市財政局局長胡曉嵐表示，財政局在民國114年公告的2個都市更新案皆已順利完成招標，該案為今年推出的第3個主導公辦都更案，持續透過公部門主導並結合民間專業團隊的實務經驗，以提升更新效率與整體品質。

本案公告期間至明年4月29日截止，邀請都市更新專業團隊踴躍參與。

