南京東路嚴重車禍！電視台採訪車衝撞銀行 10人送醫駕駛稱恍神

三立電視採訪車高速衝進路旁的彰化銀行吉林分行大廳。強大的撞擊力道導致銀行門面嚴重毀損、提款機也被撞得粉碎。記者孫曜樟攝

記者孫曜樟／台北報導

台北市中山區南京東路二段二十三日發生一起嚴重交通事故。一輛隸屬於三立電視台的新聞採訪車，於下午三時十分許行經一江街口時，不明原因突然失控，高速衝進路旁的彰化銀行吉林分行大廳。強大的撞擊力道導致銀行門面嚴重毀損、提款機也被撞得粉碎。警消獲報後迅速派遣大批人力趕赴現場救援，經初步清查，這起事故共造成包括銀行行員、民眾及採訪車駕駛在內共十人受傷，其中一名女子與一名男子傷勢嚴重，意識不清，被緊急送往台大醫院搶救。警方對肇事林姓駕駛進行酒測數值為零，林男初步向警方供稱是因一時「恍神」釀禍，確切事故原因仍待警方進一步調查釐清。

據目擊民眾與警方初步調查指出，該輛採訪車當時沿著街道行駛，在行經南京東路二段與一江街路口時，車輛並未減速，反而失控直接偏離車道，無預警地衝上騎樓並撞入彰化銀行吉林分行營業大廳。由於事發當時正值下午銀行營業時間，往來民眾與行員眾多，車輛衝撞瞬間發出巨響，嚇壞周邊路人。猛烈的撞擊力道不僅將銀行門口的自動櫃員機（ATM）撞得面目全非，外殼零件與玻璃碎片噴飛散落一地，銀行內部的辦公家具也遭波及受損，現場塵土飛揚，場面相當驚悚。

台北市消防局三時十分接獲報案指稱「汽車衝撞銀行且多人受傷」後，不敢大意，立即啟動重大創傷救援機制，調派指揮車三輛、消防車五輛、救護車八輛以及四十三名消防救護人員趕赴現場。救護人員抵達後發現現場共有十名傷者（六男四女），隨即進行檢傷分類。其中傷勢最重的是一名年約四十歲的女子，額頭有長達五公分撕裂傷，意識不清；另一名年約四十歲的男子同樣意識模糊、手腕部有撕裂傷。救護人員緊急處置後，將兩人優先送往台大醫院急救。其餘傷者多為輕度至中度擦挫傷，部分傷者經包紮後送醫觀察。

至於肇事的三立新聞台採訪車林姓駕駛，經救護人員檢查僅受輕傷，並未送醫。面對警方初步詢問，駕駛一臉驚魂未定，表示自己在行車過程中突然「恍神」，才會導致車輛失控釀成大禍。

中山分局警方在事發後於事故現場拉起封鎖線，並派員在南京東路與一江街口協助疏導交通，避免下班尖峰車流回堵。警方依程序對肇事駕駛進行酒精濃度測試後，酒測數值為零。

警方目前已查扣車內的行車紀錄器，並調閱銀行內外及路口周邊的監視器畫面，詳加比對以釐清事故發生當下是因駕駛人為操作不當、疲勞駕駛，或是車輛機械故障所致。整起案件的詳細肇事責任歸屬，將待後續鑑識報告出爐後進一步釐清。