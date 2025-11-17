南京東路街頭半夜站數百人「有人拿爆閃燈朝車內照」全因SJ在這用餐

社會中心／台北報導

韓國男團「 Super Junior 」於14日起在台北大巨蛋連續舉辦3場演唱會。（圖／讀者提供）

韓國男團「Super Junior」於14日起在台北大巨蛋連續舉辦3場演唱會，並於16日結束演唱後到南京東路「金豬食堂」慶功，沒想到，卻引發交通亂象。一名網友在社群平台發文抱怨，指因「Super Junior」在該間餐廳用餐，幾百位粉絲得知後連忙前往想一睹偶像親容，導致交通大堵塞，不僅車輛只能緩慢行駛，之後「現場疑似保全還是隨扈的人，突然拿爆閃燈往我們車內閃」，導致自己出現眼睛刺痛等不適狀況。

該名網友於今凌晨在社群平台「Threads」發文表示，半夜12時許，他們一行人開車經過南京東路「金豬食堂」時，驚見竟有多達幾百人在現場，還有部分人站到馬路上；上網一查才得知當下韓國男團「Super Junior」在該餐廳用餐。由於路口人潮眾多，造成車子只能緩慢行駛外，之後還遇到一位阿伯逆向騎腳踏車並停在車道撿寶特瓶。

該名網友指出，最離譜的是，當他們又繞了一圈、車輛剛轉上南京東路時，「現場疑似保全還是隨扈的人，突然拿爆閃燈往我們車內閃」，並強調對方用意並非提醒，因為當下自己被閃到眼睛刺痛、頭暈、完全不舒服，車輛的駕駛也瞬間被嚇到。

韓國男團「Super Junior」結束演唱到「金豬食堂」慶功。（圖／翻攝自Google Maps）

該名網友也列下幾處亂象：

１．用爆閃燈照行駛中的車子，是瘋了嗎？這不是「維護秩序」，是直接把駕駛和路上所有人推向危險。你們是在維安，還是在製造交通事故？

２．粉絲站滿馬路已經夠危險，結果你們還用強光攻擊正常行駛的車輛？這根本是把道路當你們的活動場地。

３．明星吃飯可以，但請把安全做好！餐廳、經紀公司、現場負責人！你們有責任管理動線、避免併排、避免粉絲占用車道，而不是讓保全用爆閃燈亂掃路人、掃駕駛。

最後，該名網友表示，追星其實並不是問題，不安全才是根本問題，加上現場工作人員還用閃燈朝車內照射，根本完全不合理、不安全、也不應該是被正常化的行為，直言此等行為在台北市的大馬路上搞這種事，「真的很扯！」



