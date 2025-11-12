「南京梧桐大道、寧臺青年創意市集」登場 展示兩地青創活力與文化交流發展

▲南京梧桐大道、寧臺青年創意市集在雄獅點睛中熱鬧啟幕。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】）11月11日南京舉辦「南京梧桐大道、寧臺青年創意市集」，在南京鐘山風景名勝區的梧桐大道啟由。活動中齊聚臺灣30餘家美食與文創品牌亮相，南京及臺灣的近40位青年創客、美食主理人、設計師、青年藝術家們參與，展示文創產品、手工作品、特色美食等。

活動聚焦「兩岸文化、青年創意、在地風物」的市集活動，會聚了來自南京及臺灣地區的近40位青年創客、美食料理人、設計師、青年藝術家，他們帶來的文創產品、手作工藝、特色美食等琳琅滿目，這項市集為兩地青年搭建了創意展示與交流合作的平台。

▲寧臺青年創意市活動展現出南京與臺灣兩地文化交流蓬勃發展。

活動也展現著南京與臺灣兩地文化交流蓬勃發展，一方面，臺灣青年帶來具有特色的文化創意產品、手作工藝與生活美學理念；另一方面，南京本地青年也能展示融入金陵文化、鐘山元素的在地風物與創新設計，讓兩岸文化在碰撞與融合中產生新的火花。

此次市集落地南京鐘山風景區梧桐大道，不僅借助了景區的自然與人文優勢，提升活動的吸引力與傳播力，更以在地化場景為載體，讓兩岸參與者在沉浸式體驗中感受南京的城市魅力，進一步深化對彼此文化的理解與認同，為推動寧、臺兩地乃至兩岸青年常態化交流、文化深度融合注入新動能。

來自臺灣的30多家純正美食與文創品牌集中亮相，涵蓋臺灣泡菜臭豆腐、臺北蚵仔煎、黑糖珍珠奶茶、手工蝦餃等地道小吃，以及鶯歌陶瓷、高山茶、果乾伴手禮等特色產品，一經推出，吸引眾多市民遊客駐足體驗。

▲寧臺青年創意市集會聚南京及臺灣近40位創客、美食料理人等文創產品。

市集中還特別設置了「青年微創業指導專區」，主辦方聯合了多家創業服務機構、資深品牌行銷專家及成功青年企業家，為有創業意向的青年提供包括市場分析、品牌定位、行銷策略、法律諮詢等在內的「一站式」免費指導服務。

許多前來擺攤的青年創業者表示，這不僅是一次產品銷售的機會，也是一次寶貴的學習與資源對接過程。近年來，南京持續推動兩岸青年交流合作，著力構建臺青到南京就業、創業的服務體系，搭建對臺青服務的陪伴式成長平台。

未來，市集還將結合漢服節、音樂嘉年華等活動，不斷注入新活力，打造成寧、臺文化聚集地，推動中山陵從「觀光型旅遊」向「體驗型旅遊」轉變。（照片記者蔡叔涓翻攝）