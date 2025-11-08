南京檔案館 公開3大共諜戶籍卡

大陸十一長假期間熱播劇《沉默的榮耀》，真實還原共諜吳石等人潛伏歷程，引發大陸觀眾共鳴。為此，南京市檔案館日前查閱檔案，找到吳石、陳寶倉、聶曦等3名主角及其家人的戶籍卡原件，首次公開他們在南京生活與工作的歷史痕跡。

《南京日報》報導，此次公開的戶籍卡，形成於1946年至1948年間，屬於民國時期首都南京戶籍登記檔案。吳石戶籍卡明確標註他當時50歲，服務處所為「國防部史料局」，業別為「局長」，住址登記為「湖北路翠琅村1號」；陳寶倉戶籍卡顯示他48歲，服務處所為「國防部」，住所為「豐富路342號」；聶曦戶籍卡詳細記錄他29歲，服務處所為「國防部史料局」，住所在「炮標」。

3張戶籍卡均粘貼當年照片，此外，南京市檔案館還找到吳石妻子王碧奎、長子吳美成、次子吳韶成、么子吳健成、長女吳蘭成、次女吳學成；陳寶倉妻子陳師文通、女兒陳禹芳；聶曦妻子高申、女兒聶欽、兄弟聶磊等人的戶籍卡。

南京市檔案館指出，《沉默的榮耀》播出後，工作人員透過姓名、籍貫、任職單位等多面向交叉比對，最終找到他們及家人戶籍卡，稱這些生活印記「為研究他們的活動軌跡提供了無可替代的實物支撐。」

吳石、陳寶倉、聶曦均為1949年赴台執行祕密情報任務的中共地下情報工作人員。吳石以中將「國防部參謀次長」身分潛伏，被喻為「密使一號」，蒐集台灣戰略防禦情報，為共軍渡海作戰提供參考。陳寶倉作為保定軍校高材生，長期在國民政府核心開展統戰與情報工作；聶曦則以副官身分，協助二人搭建情報傳遞網絡。