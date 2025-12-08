南京靈谷寺國民革命軍陣亡將士公墓 出現中華民國國旗

根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」，7日晚上，疑似有人在南京靈谷寺內的國民革命軍陣亡將士公墓前，擺上了中華民國國旗和獻花。

靈谷寺 歷史悠久名寺

有牆外網友對此評論道：「南京靈谷寺有人擺中華民國旗獻花，提醒人們歷史不能被一言堂抹去。」，也有人留言說，得加裝監視器了，並且雇人24小時守陵。

靈谷寺是南京紫金山下的佛寺，位於中山陵以東約1.5公里處。1928年，國民政府在靈谷寺設置國民革命軍陣亡將士公墓。1983年，靈谷寺被列為中國全國佛教重點寺院。

中國多起反共標語事件

除了靈谷寺事件外，中國今年各地出現多起張貼反共標語事件。

11月16日，山東臨沂出反共標語，直批「中共是惡魔。」

11月3日，山東省聊城市一座大橋上出現「中共≠中國 中共是邪教」的標語。

又據「李老師」11月1日刊出的網友投稿，河南省駐馬店市遂平縣街頭出現「消滅共產黨，打倒習豬頭，歸還言論自由，停止網路封鎖」的標語。

另外，在河南省駐馬店市遂平縣灈陽派出所門口的指示牌，也被人貼上「習近平下台，停止活摘器官，結束獨裁暴政，中共下台，停止人權迫害」的標語。

另外，今年10月，北京三里屯街頭則發生一起公開抗議事件。一名身分不明的男子在街頭懸掛兩面反共標語。

根據網路流傳的影像顯示，第一面標語寫道：「共產黨的本質是反人性、反人類的邪教，它們必將給中國帶來無盡的災難」。第二面標語則提出具體政治訴求：「開放黨禁，自由組黨，自由競爭，自由選擇，建立自由、人性、法治的新中國」。

根據目擊者拍攝的照片顯示，現場有一人手持大聲公對行人喊話，但具體內容未被完整記錄。事件發生不久，現場即有保安人員趕到，將標語取下。目前該人士的下落不明，官方也未發表任何相關聲明。

白紙運動三週年 投影紐約中領館

今年另有一起投影件抗議。中國男子戚洪8月29日在英國遠端遙控，將一系列反共標語投影在四川重慶大學城附近大樓，獲網友封為「重慶勇士」。當網友還在祈禱當事人平安的時候，戚洪早已不在中國。

另外，美東時間11月26日、中國「白紙運動」三週年之際，人權組織「中國行動」(China Action)與「全民反抗運動」(China resist)聯手展開反共投影行動，在戚洪的技術指導下，他們將長寬達18公尺的標語「時間到了，下台吧」，和中國國家主席習近平變「小丑鼻」的圖像，投影在中國駐紐約總領事館的大廈外牆。

另外，在8 月7日，在雲南昆明抗戰勝利紀念堂門口，一名男子在門口拉起白色布條，上面寫著「習近平走人」，引起眾人圍觀。警方事發在當地設立哨站，加強維安。目前並不清楚這名抗議男子的下落。(編輯：鍾錦隆)