南京「大明王朝」被要求拆除爆衝突 中國網友傻眼：還能看到城管打人

南京有間取名「大明王朝」的飯店，近日被城管要求拆除招牌，過程中雙方爆發肢體衝突。（翻攝自微博）

中國南京有間取名「大明王朝」的飯店，近日被城管要求拆除招牌，拆除過程中城管未出市文件，有員工不滿上前阻止，隨後雙方爆發肢體衝突，還有人因此流血。影片在網路上曝光後，引起中國網友熱議，有人傻眼直呼，「沒想到快2026還能看到城管打人的新聞」。

位於中國南京市瑞金路上的「大明王朝」飯店在尚未營業前，老闆就已按照程序跟相關部門報備，也獲得審核批准，而且相關部門認為此招牌設計相當大方，在評比中還獲得一些加分。

廣告 廣告

沒想到近日清晨，有城管前往飯店，並要求拆除其招牌，而執行人員未出示相關文件下，多位店員試圖上前阻擋拆除，沒想到隨後雙方人馬爆發肢體衝突，還有人的手被打到流血，場面一度混亂。

衝突畫面在網路上曝光後，引起許多中國網友討論，「沒想到快2026還能看到城管打人的新聞，符合我對這群人的刻板印象。」「復明？」「天天宣傳不給用暴力他們自己用」「他們究竟是哪家養的私兵鷹犬？」「為什麼沒有城管方面的說法呢？」「飯店有什麼問題」。

更多鏡週刊報導

夢多喊「台灣是國家」遭網嗆滾回日本 曝曾被威脅、失去滿多錢

李登輝24年前談「增軍費」4點對話曝光 讓他驚呼：無違和感

高院回應高虹安二審結果 四叉貓酸：幫助理費除罪化好棒棒喔