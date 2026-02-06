南來北往更方便 春節台商聯誼2/24罕見於台中舉行

海基會副秘書長黎寶文2026.2.06說明今年春節台商聯誼活動在台中舉辦。郭宏章攝



春節假期即將來臨，不少台商陸續返回台灣，海基會循例均會舉辦台商春節聯誼活動，賴清德總統也將出席致詞。由於今年海基會新任董事長蘇嘉全剛上任，日前也傳出今年大年初八、2月24日舉行的台商春節聯誼活動地點改到台中，過去較為少見，海基會副秘書長黎寶文說明，主要原因是有台商反映希望減少南北奔波的情況，而台中距離南北距離約略相等，因此本次台商春節聯誼就規劃在台中舉行。黎寶文也說，目前邀約到台商出席人數與過去相當。

海基會今天下午舉行例行背景說明會，由副秘書長黎寶文主持。對於今年2/24台商活動先前已宣布將移師到台中市舉行，有媒體記者問到是基於何種考量。黎寶文說明，還是依照台商需求進行規劃中，他宣布，今年會到台中舉辦，原因是過去台商反應都在台北舉辦會有「南北奔波問題」，而台中在中間，南北往來都比較方便。

依照往例，總統均會出席春節台商聯誼活動致詞，黎寶文也表示，目前活動規劃為一天，期間應該以飯店的午餐，然後可能會有周邊的參訪活動。但黎寶文說，目前活動都還在安排。

至於本次台商春節聯誼移師到台中市，目前邀約到台商與會的人數有多少，黎寶文說明，邀請狀況與過去沒有太大差別。另外也嘗試思考與當地商業團體、商業公會合作，海基會將會在下週內儘速完成相關籌備作業。

