南僑將入股米哥烘焙坊 打造烘焙一條龍

南僑投控總裁李勘文今天透露，將投資米哥烘焙坊(MilkHouses)，打造「烘焙一條龍」平台。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑(1702)投控總裁李勘文今天透露，將投資蛋糕連鎖店米哥烘焙坊(MilkHouses)，從上游原物料供應串連至下游烘焙通路，打造「烘焙一條龍」平台，目標要瞄準美國和東南亞市場。

南僑投控董事長陳飛龍和米哥烘焙坊創辦人江青雲已合意投資，接下來會進行Due Diligence(財務盡職調查)，實際入股比例和金額將待Due Diligence完成後再敲定，預估需要2~3個月的時間。

李勘文表示，米哥烘焙坊成立於1995年，是南僑烘焙油脂和冷凍麵糰30年的老客戶，目前在中部以北已開了28家門市，在新北市三重也有300坪的中央工廠，以1家店1天平均營業額5萬元保守推估，年營收逾5億元。

他觀察，台灣主要的連鎖麵包店店數規模充其量就30家左右，未來一定是大者恆大，米哥烘焙坊近30個店主要開在社區、休息服務區和專櫃，未來要如何擴大？需要往中南部發展，「焙焙師傅和物流配送就很重要」。

南僑台灣有5條冷凍麵糰生產線，1年營收約7~8億元，需要平台做南僑的烤成品，與米哥烘焙坊共同結合，正好可藉由米哥烘焙坊的通路擴大南僑烤成品，兩家公司結合後，米哥烘焙坊既有人力都將維持，結合後力量更大。

若南僑在中央工廠生產的烤成品可以解決麵包連鎖店缺工的問題，未來還有廣大的全球華人市場商機，包括中國、東南亞和美國都可循相同的模式進入。

他舉例，韓國食品集團CJ旗下的TOUS les JOURS麵包連鎖店進軍美國，初期先開直營店，等店數達一定規模後開始蓋中央工廠，目前在美國1天生產幾億個麵包，並喊出2030年在美國要開出1000家麵包店。

美國2億人口，台灣2300萬人口，若以10之1的人口數推估，米哥烘焙坊要開到200家的規模，應該很有機會。

