南僑第3季為營運谷底 明年中國市場力拚轉正

（中央社記者何秀玲台北24日電）油脂大廠南僑總裁李勘文今天表示，今年第3季受到中國市場需求疲弱影響，獲利年減74.9%，為今年營運谷底，產線利用率僅45至50%；今年逐步整理烘焙跟麵團的產線利用率，希望讓效率發揮到最高，期望明年中國獲利能轉正。

南僑日前公布今年第3季財報，歸屬於母公司業主獲利為新台幣3557萬元，年減74.9%，每股純益（EPS）為0.14元。今年前3季歸屬於母公司業主獲利為2.08億元，年減72.9%，EPS為0.84元。

南僑今天召開法說會，李勘文表示，今年中國市場第3季雖有十一長假，但消費動能不如預期，也讓第3季成為今年營運最谷底，目前邁入第4季，但消費還不會很快復甦，期望明年能逐步走出谷底。

他指出，2021年冷凍麵團因中國需求強勁，產線滿載，隔年再增加產線，不料擴充後卻遭遇疫情，使產能利用率僅有45至50%；現在中國市場消費再遇到逆風，其中烘焙和麵團產線已開始邊做整合邊改變，希望提升產能利用率。

此外，南僑也計畫將麵團進一步加工為成品，進軍量販通路，並拓展中國二、三線城市，將為後續營運挹注新動能。

台灣市場方面，他說，今年台灣營運持穩，主要市場結構較單純，雖面臨工資、電費上漲等成本壓力，但南僑仍盡力控管支出，整體市場也較為理性，營運相對可控。

泰國市場方面，他說，因薄片米果及油炸米果需求強勁，泰國南僑營收預期在明年將維持成長態勢；而薄片米果、嬰兒米果及油炸米果，在新廠的生產線自今年年中開始投產後，產能及生產效率皆逐月提升，持續貢獻今年第4季營運及明年表現。（編輯：黃國倫）1141124