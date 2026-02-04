南優賢電力全開！記者會現場告白「女朋友」 彭小刀獲封全場最暖男、三金影后主動敲碗第二季

《細細山路私密達》開播記者會。潘佳琪攝

由台韓聯合製作、備受矚目的全新實境慢綜藝《細細山路私密達》，於今（4日）舉行正式開播記者會。節目核心成員——金鐘得主彭小刀、韓國三金影后金荷娜、人氣男團 INFINITE 主唱南優賢，以及百萬人氣 YouTuber 肌肉山山首度合體出席。節目名稱巧妙融合客語「細路」（小徑）與韓語語尾「私密達」，象徵台韓文化在古道上的浪漫交匯。這場跨越國界、語言與文化的「山路之旅」，即將帶領觀眾進入一場洗滌心靈的獨特山林浴。

彭小刀自曝最初壓力大 讚嘆韓星投入度

回憶起錄製初期的心情，彭小刀坦言最初感到非常緊張且壓力龐大，他表示：「一開始很緊張，壓力很大，韓國來賓他們不是藝人，他們是『明星』！很擔心他們會有不舒服的部分。」然而，跨國合作的隔閡很快就隨著錄影推進而消解。彭小刀感性地分享，韓方藝人從第一天起就展現出極其真誠的一面，讓整體氛圍變得輕鬆。

他特別提到，金荷娜對這趟旅程的投入令他動容，甚至在行程第三天就詢問是否有第二季的可能性。對於南優賢，彭小刀則觀察到其細膩的一面：「優賢是很特別的存在，很盡力讓大家熟絡起來，當大家熟了之後，我發現他會讓每個人有表現自己的時候，這是他很厲害的一點。」此外，他也不忘感謝身兼翻譯重任的肌肉山山，直言山山在翻譯與前置功課上的付出，是這趟旅程中最辛苦的人。

影后金荷娜迷上擲筊 文化差異成趣味焦點

節目中也展現了有趣的文化碰撞，特別是台灣傳統的「擲筊」儀式讓韓國嘉賓感到新奇。金荷娜在記者會現場仍對當時的結果印象深刻，甚至好奇追問關於其社群平台追蹤數真的不能破百萬嗎？她問道：「那時候擲筊真的說不行嗎？」現場眾人隨即笑著回應，神明應該是指示短期內可能還無法突破百萬。

向來熱愛自然與旅行的金荷娜，也分享了參加節目的心路歷程。她表示：「很喜歡自然、旅行，想到要配合大家，很怕體力不夠造成大家困擾，帶了很多補充體力的東西。」原本擔憂體能狀況的她，在實際進入台灣山林後，深受大自然的療癒。金荷娜感性表示，在山中體會到大自然後覺得很幸福，「這次的旅行真的很幸福，是一輩子忘不了的回憶。」

南優賢鏡頭放電撩粉 彭小刀獲封暖男代表

記者會現場互動熱絡，當金荷娜正在發言時，一旁的南優賢不斷對著鏡頭放電。當主持人追問他在對誰放電時，南優賢不改幽默本色，直接告白現場與螢幕前的粉絲，稱對象是「Girlfriend」。

而在選拔「暖男」的環節中，金荷娜毫不猶豫地選擇了彭小刀，肌肉山山也對其照顧有加的表現給予讚賞。面對眾人的稱讚，彭小刀展現謙虛態度，笑稱南優賢之所以也選他，是因為他是現場唯一的「在地人」。這場台韓合作的實境秀，不僅展現了台灣古道的自然美景，更記錄下這群跨國明星之間從陌生到真摯的情誼轉變。



