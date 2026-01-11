南光攜手配客嘉打造「綠色循環圈」！全台12家醫療院所響應，為何循環包材成本近一倍也要做？

在醫療體系動輒上萬項減碳口號中，很少人會注意到，一個用完就丟的紙箱，其實正悄悄累積龐大碳排。當多數藥廠仍把物流包裝視為最低成本項目時，醫藥大廠南光化學製藥卻選擇反其道而行，用將近一倍的價格，導入可重複使用的循環包材，並攜手循環包材公司配客嘉，首度將循環經濟落地台灣的醫療院所。這不只是一個包裝選擇，而是一場從供應鏈源頭啟動的醫療減碳實驗。

為什麼醫藥大廠南光化學製藥，願意花將近一倍的成本，把原本用完就丟的紙箱，改成可以反覆使用的循環包材，只為把點滴袋、散裝藥品送進醫院？

廣告 廣告

這個問題，最近在醫療與永續圈引起許多討論，因為對多數藥廠而言，物流包裝只是「把藥送到」的必要成本，紙箱便宜、輕便、一次性使用，流程最單純。

南光找來循環包材公司配客嘉，7日共同宣布，啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，一口氣串聯全台12家指標性醫療院所，包括成大醫院、台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、高醫附設中和紀念醫院、慈濟台中醫院等，跨越公、私立體系，首度在醫藥物流端實際導入循環包裝。

當循環包材一箱要價40元，傳統紙箱只要25元，成本快要翻倍，南光仍選擇按下啟動鍵，成為台灣醫藥業首批導入醫療循環包裝的企業之一。

南光數位資訊暨人才發展處長王桂芬評估，只要物流業者加入、制度化、規模化，成本就有機會下降，更重要的是，循環包材不是只用一次，配客嘉的系統可讓箱體反覆使用，平均減少30～50個紙箱，相當於減少一半以上的一次性包裝。

南光化學製藥、配客嘉攜手全台12家指標性醫療院所共同導入循環包裝，啟動台灣首屆醫療綠色循環圈。業者提供

被忽略的碳排黑洞，醫療供應鏈的「範疇三」現實

放在醫療體系大量碳排放的現實背景下，南光的作法，並非衝動之舉。

國際研究指出，全球醫療體系碳排約占整體排放的4%～5%，其中超過七成，並非來自醫院本身的用電或設備，而是隱藏在供應鏈裡的「範疇三」，也就是非自有或不直接控制的「其他間接溫室氣體排放」。最明顯的，莫過於運送藥品、醫材與廢棄物的路程，醫院每天收貨、拆箱、丟棄，累積的是外界很少看見的碳排與廢棄物量。

配客嘉營運長周博恩直言，醫療供應鏈一年消耗的紙箱數量，保守估計高達5000萬～1億個，「因為大眾不會走進藥房庫房，所以看不到。」

放眼國際，英國國民保健署（NHS）早已意識到這個盲點。NHS在淨零策略中，明確把一次性包材列為改革重點，在部分藥品與醫材導入可重複使用的物流箱，並推動循環包裝採購框架，德國、荷蘭陸續跟進。減碳，不再只停留在醫院內部節能，而是一路往供應鏈源頭延伸。

從30年前拒用PVC開始，南光早已塗上永續的底色

如今，台灣有了先行者。但其實，南光對於「減碳」並不陌生，早在30多年前，當市場仍普遍使用PVC（聚氯乙烯）點滴軟袋時，南光副董事長暨永續長王玉杯就堅持不用製造過程和廢棄會釋放有害物質的PVC，轉而赴美尋找PP（聚丙烯）材料管道。

那個年代，根本沒有人談ESG。王玉杯回憶，那是一條長達30年的虧本路，而且PP包裝還得高度自動化產業，興建工廠的地坪要很大，但她和南光撐下來了；她強調，PVC的塑化劑風險不只關乎環保，也影響人體健康，「不要為了市場就隨便生產，這樣會傷害環境。」

王玉杯的價值觀，成了南光現在採用循環包裝的伏筆。

南光副董事長暨永續長王玉杯。張智傑攝

把簡單變複雜的循環實驗，醫療減碳的重生之路

而南光會和配客嘉搭上線，來自一次演講。當時，王玉杯會後和配客嘉團隊聊起網購產生的大量紙箱與包裝廢棄物，雙方一拍即合，有了導入綠色包材的想法。然而，理想很快碰上現實，醫療物流不是電商，規格、流程、製程都必須重來，沒那麼好做。

今年9月，南光與配客嘉的合作成果，在成大醫院落地，短短幾個月內，從箱體設計到回收動線，全數重新優化。

配客嘉執行長葉德偉坦言，循環經濟「把簡單的事情變複雜」，一次性包裝用完就丟，循環經濟卻得建立回收、清潔、再利用的系統，「藥廠要願意用，醫院要願意協助回收，政府也得支持，整個循環才能動起來。」

配客嘉執行長葉德偉。張智傑攝

不過，大學就讀醫療相關科系的葉德偉認為，即便前方困難重重，他仍堅持投入醫療減碳，「這是我放在心裡的夢想，現在終於有機會實現。」而且，配客嘉不只談環境永續，他們還把清潔與整理外包給社區日間作業設施「小作所」，提供上百位身心障礙者有穩定工作機會，讓循環不在某個節點斷裂。

當醫療體系被視為碳排大戶，單靠醫院節能早已不夠。現在，藥廠與循環包材公司發起的計畫，由醫院接棒，物流與公益共同參與的循環經濟實驗，嘗試補上醫療減碳最難解的一塊——範疇三，也許無法立刻改變產業，但至少證明，醫療減碳不一定要等政策逼迫，也可以從一個藥箱開始。

循環包材逐漸成為醫療減碳的必修課，南光和配客嘉攜手重整供應鏈，也讓醫療院所第一次正視那些被忽略的紙箱與包裝，共築ESG與循環經濟的未來。