南光英劇表演 展現青春活力

南光高中英語話劇演出自然生動，獲得滿堂喝采。（校方提供）

記者翁聖權∕新營報導

南光高中年度盛事「世界劇場」英語話劇成果發表會廿六日下午登場，表演節目融合英語、歷史、地理及藝術領域中的美術與音樂，學生全程英語對白，演出自然生動，在舞台上表現的默契與青春活力，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

南光高中指出，「世界劇場」為該校行之有年的特色課程，由高二學生共同參與，歷屆學長姐奠定良好傳統。學校每年以不同文學系列為主題，曾涵蓋希臘羅馬神話、《三國演義》、臺灣文學以及中西當代經典名著，透過英語重新詮釋文學角色，激發學生的戲劇潛能與語言表達力。

今年主題聚焦於莎士比亞作品，學生研讀經典文本後進行分組討論與改編，演出內容包括《羅密歐與茱麗葉》、《第十二夜》、《馬克白》、《馴悍記》、《奧賽羅》及《威尼斯商人》等名作。學生從不同視角重新詮釋莎翁筆下的人性與情感，展現深刻的理解與創意巧思。

在教師團隊引導下，學生從劇本編寫、角色詮釋、走位排練，到燈光、音效、舞蹈與配樂剪輯，皆親自參與。道具與服裝設計更融入環保理念，利用回收紙箱製作大型手繪布幕、廢棄課桌椅製作道具，或將包裝紙、舊衣物改造成亮眼戲服，充分展現創意與永續精神。

學校聘請果陀劇場演員暨表演藝術指導林禹緒，學生展現流暢英語對白與自然肢體表現，搭配色彩鮮明的布景與高度默契，演出獲得滿堂采。