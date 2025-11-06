南分署「小人提計畫」展成果 迎戰AI新時代助中小企業強化人力

勞動部雲嘉南分署113年「小型企業人力提升計畫」成果發表會，現場除成果展示外，還有企業經驗分享，超過100位企業及訓練單位代表到場觀摩交流。





勞動部勞動力發展署雲嘉南分署5日於台南東東宴會式場舉辦114年度「小型企業人力提升計畫」年終成果會，展現政府帶動產業升級的具體效益，吸引上百位企業與訓練單位代表與會，透過觀賞影片、訓練實績講座，共同見證人才培育與數位轉型的亮眼成績單。

雲嘉南分署表示，「小人提計畫」是勞動部為協助50人以下中小企業強化人力資源、留才育才的重要政策，至今已推動12年，總投入經費約4億6,000萬，協助超過5000家事業單位，超過15萬人次參訓，透過補助訓練費用與專業顧問輔導，協助業者依需求量身打造客製化課程，訓練內容緊扣產業趨勢，提升數位化永續轉型。今年度超過450家企業參與，辦理逾2,000門課程，近萬名勞工受惠。

廣告 廣告

活動中，多名企業代表分享轉型故事，展現豐碩成果。其中「道易科技」連續三年參與計畫，今年聚焦AI應用與ESG課程，成功提升內部效率與創新能量，並強化員工資安意識；「鴻泰資訊科技」則開設生成式AI、自然語言處理（NLP）等進階實務課程，工程團隊專案接案率提升逾四成，展現明顯成效。

傳統產業也不落人後，經營臺灣水果批發、外銷的「盈全國際開發」，運用計畫培訓員工熟悉AI設計與生成工具，結合商品行銷，讓網頁瀏覽率大幅提升75.8%、社群互動率成長60%，證明AI不僅屬於科技業，更能為傳產注入新動能。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾向上台分享的企業代表、長期合作的輔導顧問及訓練單位致贈感謝狀，感謝各界對人才培育的投入與支持。她致詞指出，全球AI技術發展加速產業變革，人才已成企業競爭的關鍵資產，唯有不斷學習內化為企業文化，才能在變動市場中保持彈性與優勢，推動企業數位技能與永續理念結合，讓培訓成為轉型的核心引擎，培養兼具科技力與創造力的人才，穩健迎向AI時代的挑戰。

她強調，分署將持續匯聚專業輔導與在地資源，期盼更多中小企業響應，共同推動產業升級與地方共榮。近期因國際貿易情勢影響，對部分產業造成衝擊，勞動部也推出多項計畫因應，滾動調整相關內容來協助企業度過難關，像是「減班休息勞工再充電計畫」、「僱用安定措施」等，有需求的事業單位可以多多運用。

南分署提醒，「小人提計畫」每年皆開放符合資格的中小企業申請，政府補助訓練費用，並依營運需求辦理個別型或聯合型客製化課程。歡迎踴躍申請，詳情請至「補助企業辦理訓練資訊系統」網站（https://onjobtraining.wda.gov.tw/）或電洽（06）689-5945分機1718。



更多新聞推薦

● 統戰「歸家APP」一鍵投誠？北市2萬8千人登記 陸委會回應了