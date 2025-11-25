南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費
在天普市、亞凱迪亞及阿罕布拉等七座華人聚居城市，有大型垃圾上門清運、堆肥木屑、碎紙、垃圾桶免費更換，以及長者接送專車等「好康服務」，多年來這些服務通過各市府平台免費提供，但部分住戶不熟悉、也不知道有資格使用，讓原本實用度極高的資源，成為「城市隱藏福利」。
本報記者綜合天普市、亞凱迪亞、阿罕布拉、羅斯密、核桃市、鑽石吧與蒙特利公園七座城市後發現，最常見的免費服務，包括大型垃圾清運、堆肥與木屑領取、文件粉碎與沙包發放。各市並提供道路坑洞補修、路燈故障受理、動物屍體清除、垃圾桶更換與長者交通接送等，服務內容豐富、便利度高。
在華人社區中，家具、床墊等大型垃圾的非法棄置，一直是市府處理頻率最高的民怨之一。事實上，多個城市提供免費到府收取服務：天普市可每周申請；羅斯密市規定單戶住宅每年最多可免費清運25件大型垃圾，每次可安排收走最多5件；亞凱迪亞與阿罕布拉市，也有全年多次預約檔期。可清理床墊、沙發、冰箱、爐具等大型家電與家具，只要事前透過市府網站或電話預約，即可安排清運。許多住戶不知道這是免費項目，仍自行花錢請清潔公司處理，甚至誤以為要支付額外費用。部分民眾因自行棄置被罰款，更是得不償失。
在資訊安全方面，阿罕布拉、核桃市與亞凱迪亞，每年多次舉辦免費碎紙日，居民可將帳單、醫療紀錄、稅表、銀行文件等現場交由碎紙車處理，完全免費。部分城市更將碎紙活動與電子廢棄物回收及堆肥發放整合，讓民眾一次出門可完成多項工作，活動日常吸引數百居民排隊參加。
在庭院維護與種植方面，鑽石吧市全年開放堆肥與木屑自取站，居民只需自備容器即可不限次數領取，是大洛杉磯區最穩定的公共堆肥來源之一。天普市、亞凱迪亞與羅斯密市，則採定期舉辦發放活動模式，提供居民改善土壤、覆蓋雜草及園藝種植所需材料。許多家庭每年花費數十至上百美元購買商業堆肥，卻不知道市府其實提供量大質優的免費資源。
雨季期間，亞凱迪亞、阿罕布拉、蒙特利公園與鑽石吧的消防局設有沙包領取站，住戶只需出示住址證明，即可免費領取，用於阻擋門口積水、車庫倒灌或低窪處淹水。對位在斜坡或車道下沉區域的住戶尤其重要，但不少人直到自家淹水後，才知道這項服務早已存在多年。
在基礎建設維護方面，各市府提供道路坑洞、裂縫及路燈故障的通報服務，居民可透過網站、App或專線反映，由公共工程部門依序派員維修。此外，動物管制部門可處理路邊野貓、浣熊等動物屍體，居民不需冒險自行移動，避免衛生與安全問題。垃圾桶損壞時，多數城市也提供免費維修或更換，只需聯絡垃圾清運承包公司即可。
城市也考量長者需求。亞凱迪亞、阿罕布拉與蒙特利公園等，設有「Dial-A-Ride」或「Senior Ride」服務，專門提供長者或行動不便居民前往醫院、超市、圖書館等必要行程。多採預約制，部分市提供全額免費，也有些只收取象徵性費用。對沒有家人陪同或不便自行開車的住戶，是生活中極重要的交通補充。例如蒙市撥打626-307-1395即可查詢「Dial-A-Ride」詳情。
許多城市的免費公共資源內容多元、取得方式簡單，且大多已包含在市府預算與垃圾清運費中，可說是居民「本來就有權使用」的服務。然而，由於訊息分散、各市公告方式不同，加上華人社區習慣自行處理，反而使這些實用度高的資源，多年來被低度利用。
更多世界日報報導
華人摸黑出門 輾轉2班公車、排隊5小時 為領「救命」食物
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取
其他人也在看
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 18 小時前
大雪山森遊區躍升國際賞鳥勝地，目前楓紅3成 「森chill竹杖健走」慶40！
大雪山國家森林遊樂區楓紅近3成(照片：林業保育署臺中分署)【旅遊經洪書瑱報導】大雪山國家森林遊樂區也旅遊經 ・ 1 天前
台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡"
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市垃圾大戰一觸即發！文山焚化爐，24日疑似因為廚餘收受過量，貯坑含水量過高，發生滑坡，上百輛垃圾車暫停進場，改開往后里焚化爐，廠區外一度大排長龍！議員怒批，市府在豬瘟案，荒腔走板，還處理不了廚餘去化嗎？對此，環保局回應，24日晚間，文山焚化爐已開放進場！后里焚化爐前面，25日上午，有垃圾車排隊等進廠，數一數，不到10輛，但是，議員爆料，24日傍晚到晚上，這裡一度有上百輛的垃圾車，大排長龍塞爆了！議員爆料，是因為位在南屯區，文山焚化爐，近日來疑似因為廚餘收受過量，造成貯坑含水量過高，24日發生滑坡，一度暫停進場，垃圾車們只好轉到后里去倒！環保局回應，因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間已開放垃圾車輛正常進場！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)除了垃圾山，廚餘山，難道台中市還有第三山嗎？議員拍下的照片，這一包一包又一包，一整排堆得整整齊齊，這位在文山焚化爐外的溪溝旁，是焚化爐焚燒垃圾後，產生的飛灰，處置不了，形成"飛灰山"！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)議員痛批，文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，問題不斷累積，整個台中市都在嚐苦果！原文出處：台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡" 更多民視新聞報導建置廚餘蒸煮監控系統 豬農喊"蒸煮無用"應禁止白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝民視影音 ・ 13 小時前
化廢為寶 醫療廢棄物變身按摩球
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：以回收的洗腎導管做為的按摩球，可讓復健病人使用／光田醫院提供 醫療廢棄物經常會產生大量的垃圾，但又不能和一般家庭廢棄物一起好醫師新聞網 ・ 1 天前
台中焚化爐進場塞600米 垃圾車司機：等4小時
台中市 / 綜合報導 台中市的文山焚化廠，一大早就有將近30輛垃圾車，排隊排到馬路口。司機苦等4個小時還進不了焚化廠，原來是焚化廠傾倒口突然「滑坡」堵住，垃圾滿到無法再收，司機透露，垃圾車大排長龍的狀況，自從開放焚燒廚餘2、3天後，天天上演，非常困擾，民進黨籍台中市議員在議會質詢，台中市每天至少500噸的垃圾加廚餘，到底怎麼處理。市長盧秀燕回應，會積極研議中長期規劃。 文山焚化廠外面，數十輛垃圾車全部塞住，一動也不動，排隊隊伍太長太驚人，司機說：「這邊排到巷子口。」、「等至少4小時，大概8到10小時。」垃圾車司機來倒垃圾，從大門口排到文山南巷轉角，排了大概600公尺無法進場，從白天等到晚上到底怎麼回事。環保局說，因為廚餘太濕，瀝水滴到中下層的垃圾，發生垃圾滑坡堵住儲坑口，才導致暫時無法再收納垃圾，司機說：「燒廚餘後2、3天後就開始這樣。」一早8點多回到文山焚化廠，外面排了大約30輛垃圾車等候進場，司機說每天都等很久很困擾。台中市議員(民)江肇國說：「如果這些廚餘量，沒有辦法找到新的去化方式，傾倒口溢滿出來的相關情形，一定會不斷發生。」江肇國擔心，如果無法找到新的去化方式，同樣情況一定會上演，這樣成為成為議事堂質詢話題，台中市議員(民)謝志忠說：「500噸，500噸的垃圾廚餘，沒辦法處理。」綠議員抨擊，台中3座焚化廠，去年垃圾處理量能，每天約有208噸垃圾無法消化，加上現在的廚餘，每天300噸需要處理，台中市一天就有最少500噸需要消化，抨擊盧市府過去7年垃圾政策不及格，質疑難道要規劃到明年卸任。台中市長盧秀燕說：「這個中長期是個大計畫，也因此，我們有的東西要去建置。」台中市長盧秀燕強調，目前垃圾短期調度沒問題，會積極做中長期規劃，預算也在調度中，希望解決垃圾廚餘焚化問題。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
整治德里嚴重空污 印度總理府推廣電動車
（中央社記者李晉緯新德里25日專電）印度德里國家首都區（NCR）的空氣品質不見改善，總理辦公室下令打擊造成污染的車輛，並指示官員擴大德里的電動車生態。中央社 ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 10 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 6 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 10 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 10 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 13 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前