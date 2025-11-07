南加下周迎風暴 料帶來中等雨量
據KTLA電視台報導，南加州將在本周末迎來一段溫暖與乾燥的天氣，但國家氣象局（NWS）預測，下周後半段將有風暴系統移入，可能為南加帶來中等程度降雨。
KTLA氣象主持迪卡羅（Henry DiCarlo ）表示，南加州地區6日起清晨氣溫略低，民眾出門可備毛衣保暖；但到下午氣溫將回升，外套很可能派不上用場。洛杉磯地區氣溫在經歷周初的低溫後，已逐步回到季節正常水平。
國家氣象局預測，有一至兩個風暴系統，可能在下周後半段自太平洋移入南加，帶來可觀降雨。迪卡羅表示：「最早的降雨機會，落在12日（周三）晚，但雨勢將相當輕微，到周四與周五，降雨機率將明顯提升。」
根據國家氣象局評估，南加州局部地區降雨量可能累積1到3英吋，但也存在小概率發生「雷聲大、雨點小」或完全無雨的情況。
在風暴到來前，南加州將先迎來晴朗溫暖周末。氣象專家指出，增強中的高氣壓將使本周六、周日連續兩天維持乾燥、溫暖天氣，氣溫將高於平均，並可能一路延續至下周初。
氣象局也提醒，可趁周末晴好天氣安排戶外活動，但仍需留意下周天氣變化，尤其在山區或低窪地區，若雨勢加大，仍可能引發局部積水或泥流風險。
