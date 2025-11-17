南加中文學校聯合會 秋季學術賽人數創新高

南加州中文學校聯合會（SCCCS）16日在亞凱迪亞高中舉辦秋季學術比賽。聯合會會長劉玉𤧞表示，今年報名參加比賽的人數再創新高。今年比賽第一次增設成人組書法比賽，反響熱烈。

本次學術比賽恰逢南加州中文學校聯合會成立50周年，比賽主題為「中華文化之美」。劉玉𤧞指出，本次秋季學術比賽參賽學校總計36所，共有645人參加比賽，創近年來人數新高。

劉玉𤧞說，當天雖然天氣不好，但家長還是陪同小孩準時到達，在超過80位中文老師以及南加州中文學校聯合會義工一起努力下，秋季學術比賽成功舉辦，這讓她很感動。今年不僅有眾多中文學校參賽，很多設有沉浸式中文課程的公立小學也都積極參加。最多人數報名的是在阿罕布拉（Alhambra）的諾思拉普小學（Northrup Elementary School），共計有51位學童參加比賽，而僑校人數最多則是聖瑪利諾中文學校，有71位學生報名。

本次比賽的另一大特色是新增台灣華語文中心成人組書法比賽。劉玉𤧞說，如今很多學校都開設成人書法班，因此聯合會今年特別新增該項比賽，大家報名踴躍。書法比賽包含書法-硬筆寫字、毛筆書法（以正體字為要求）。其他比賽項目還包含看圖作文、中文海報及去年新增加的幼兒著色比賽，參賽學生年齡從五歲至高中生。

秋季學術比賽是南加州中文學校聯合會每年一大盛事。本屆比賽規模更大，參賽人數更多。賽場亞凱迪亞高中最多時預計有超過1000人。從報名、分組、租借考場、安排比賽教室，動員近80位志工，籌備工作耗時數月。聯合會主要工作人員包括第50屆會長劉玉𤧞，學術比賽主任委員李梅如、副主任委員顏綠新、總召集人陳瓊芬，以及各組項目比賽召集人理事張安琪、校長曾惠敏、作文召集人顏綠美老師、海報黃瀞儀老師、周秋琳老師等。

本次比賽成績將於兩周後公布，頒獎典禮訂為11月31日在洛僑文教中心舉辦。下一次的比賽將為春季學術比賽，比賽項目著重在口語傳達例如演講、朗誦。劉玉𤧞說，期待在南加州中文學校聯合會50周年之際，繼續傳承中華之美。

