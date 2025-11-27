南加冬暖 節日植栽淡季變旺季

亞裔居民Juliana選購了紫羅蘭、仙客來、三色堇、金魚草等各色花草，準備將自己的節日花園好好裝扮一番。（記者楊青╱攝影）

南加州越來越多居民喜歡在年底節日季到來之前逛花市，用鮮花和植物裝扮節日，將來自大自然的美好與祝福帶給自己和親友。

「這整個早上，我心情都非常愉悅。」感恩節前在格蘭杜拉阿姆斯壯花圃（Armstrong Garden Center）選購的白人居民Theresa Brown說，此前一連下了好幾天的雨，將南加州沖洗得乾乾淨淨。Brown喜歡南加州的陽光，但漫長的夏天與艷陽，總是把她花園裡的花摧殘得所剩無幾，只有感恩節前下過雨、天氣轉涼後，才是種花的最好時節。「別人的冬天是我們的春天。」因此每年年底節日季前，她都要重新裝扮花園。

「感恩節前重新種花，一是自己高興，二是讓家人和客人高興。」Brown說，今年從感恩節到聖誕節、新年，家裡會舉辦好幾場家庭聚會。「走廊、客廳、飯廳和廚房都要有花，我還希望客人從窗戶看到庭院生機勃勃。」她笑說，過節是全方位愉快，包括美食、音樂與心情，但如果客人看到窗外空空如也的花槽，「是不是很掃興？因此裡裡外外都要打扮一番。」

和Brown一樣到花圃採購的Juliana，購物車上也放滿各種鮮花和綠植：Viola（紫羅蘭）、Cyclamen（仙客來）、Pansy（三色堇）、Snapdragon（金魚草）。這位亞裔太太對花草名稱與習性如數家珍。她笑言自己是花癡，特別喜歡種花，但這是個「花錢」的愛好，因為南加州陽光實在太強，好好的鮮花買回家，稍不留神就會枯死，因此平常買花也得精打細算。

「不過感恩節前，我花同樣的錢，就能買到兩、三倍的花。」Juliana說，感恩節前Home Depot、Lowe's、Armstrong等大型連鎖花圃，都有很多折扣，例如Armstrong感恩節前這兩天，許多帶根的鮮花只要平常三分之一的價格即可買到，各種原價4.99、5.99美元一盆的鮮花，現在只要1.99美元，簡直像白送。

Armstrong花圃農藝師Beverly 表示，南加州冬天雖然氣溫較低，但許多鮮花仍可安全越冬。不少民眾除聖誕樹外，也喜歡用鮮花與植物裝飾節日。因此近些年，本應是植栽淡季的年底節日季，盆花銷量反而直線上升，越來越多居民喜歡用富有生命力的鮮花與植物，讓節日裝扮得生氣蓬勃。

亞凱迪亞居民梁太太表示，新年趕花市是她老家廣州的傳統，春節家家戶戶都會用鮮花裝飾家裡。來美30多年，她也早已入鄉隨俗，感恩節、聖誕節、元旦和農曆新年，無論是美國節還是中國節，「用鮮花和美食一起，讓節日喜氣洋洋」。

