南加墨西哥粽子節 有吃有喝還有歡樂滑雪
踏入12月，除了聖誕新年節慶讓人期待，在南加州還有熱鬧的年度墨西哥粽子節，歡慶這款具歷史傳統意義及豐富文化內涵的中美洲食品。
墨西哥粽子（tamale）是一種傳統的中美洲菜餚，用玉米麵團包裹肉碎、蔬菜或水果等餡料，再用玉米皮殼或香蕉葉裹著後蒸熟而成。這種料理一年四季在較多中美洲人居住的南加州都可吃到，到了12月就更大規模地歡慶這種美食。
以下是節慶地點、餐廳或超市的節慶安排：
普拉辛西亞墨西哥粽子節（Placentia Tamale Festival）
時間：12月11日（周四）下午4點至晚上10點
地點：普蘭西亞老城區（Old Town Placentia at the corner of Santa Fe and Bradford Ave.）
免費入場
詳情：placentiatamalefestival.org
內容：各種美食攤位、娛樂活動、啤酒花園、聖誕樹亮燈儀式、北極主題遊樂場及滑雪地。
瓦拉塔連鎖超市（Vallarta Supermarkets）
時間：持續供應
地點：南加州多家門市
詳情：vallartasupermarkets.com
特色：多款粽子及玉米麵團供選擇，亦有創新配方及供在家翻熱的即食粽子。
La Esperanza餐廳
時間：持續供應
地點： 22832 S. Western Ave., Torrance）
詳情：www.laesperanzarestaurants.com
特色：可特別品嘗到非主流的其他中美洲風味棕子，危地馬拉粽（Tamal Guatemalteco）為必食，可選雞肉或豬肉餡料；另一款風味為中美洲香草棕。
