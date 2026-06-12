南加州教師研習 花道菜根香滋潤心靈

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慈濟美國總會教育志業，參與南加州中文教師學會主辦的研習會活動，提供百份的素食便當，推廣蔬食理念，同時分享靜思花道課程，如何將環保理念融入在教學中，啟發老師們的教學靈感。

慈濟志工 邱顯全：「我們做了將近一百份素食便當，五行菜就是五個顏色的菜，裡面看得到蛋白質、蔬菜，還有我們考慮到他們喜歡吃的一些酸菜，讓他們開胃。」

推廣蔬食，不需說大道理，所有的好處跟美味，全都放進了飯盒裡。

學員 Diana Dilixiati：「我今天吃的這個素食炸品，我真的覺得非常好吃，包括這個小香腸，覺得非常好吃，我都不敢相信它是素的。」

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學員 朱瑜：「可能很多人在現場，他以前沒有吃過素，今天通過慈濟這場活動，他進行第一次嘗試，當然最重要的是我們飯菜非常好吃。」

南加州中文教師學會舉辦研討會活動，美國慈濟教育團隊參與其中，分享真實體驗是最好的教法，除了蔬食，靜思花道課程，同樣讓老師們印象深刻。

南加州中文教師學會會長 何斌：「不光是文化方面，同時在花道具體操作上，大家也都覺得非常賞心悅目，同時也讓自己在精神層面上，有了更多的放鬆。」

用回收的寶特瓶做花器，也導入靜思語教學，不只是學生會被啟發，老師們也很有感。

學員 朱哲妤：「有時候我們要教會學生，想要跟需要的差別，不光是學生，我們自己老師在備課上，我們會想要東西很多，可是有時候會過度準備，無意之間會造成許多浪費。」

在做中學習，在學習中悟到所學，這也會是在課堂上，學生們忘不了的知識。

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