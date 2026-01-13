南加州秋季學術競賽 學習華語展成果

美國南加州中文學校聯合會，舉辦學術競賽，包括聖迪瑪斯以及核桃市的慈濟人文學校，都有學生參加，也獲得佳績。其實除了學生很用心之外，包括老師及家長，也都是一路上陪伴。

進步，是這一次的自己、比上一次的自己更好，都值得擁有掌聲。

核桃慈濟人文學校教師 鄭宇鈞：「都很棒，我也有看到很多同學，可能本來沒有很自信的同學，他在上台，這次上台的時候，他能夠變得比以前更有自信，所以，你們表現得很好，我希望你們所有人，為自己鼓掌。」

為了鼓勵學生，在華語學習及品格培養上努力，慈濟人文學校，每年都會舉辦多項學習競賽，2025學年度的秋季兩場比賽，有校內說故事比賽，以及南加州中文學校聯合會主辦的秋季學術比賽。

聖迪瑪斯慈濟人文學校校長 陳佩玲：「有書法，有中文海報，有硬筆寫字，那這些在在都顯示出，學生們在學校所習字，還有畫畫的研習。」

核桃慈濟人文學校校長 張朝宏：「在這些比賽的當中，老師還有家長，都非常努力教導，學生也非常用心地練習，用心地參加比賽，在比賽之後，為了獎勵學生，我們特別舉行了頒獎儀式。」

藉著接受表揚的榮耀，學生也得到更多的鼓勵。在慈濟教育環境中，能夠持續養成人文與中文能力，往前的每一個階段，可以更加自信、勇敢與卓越。

