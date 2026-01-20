南加州耶誕期間水患 勘災發放解急難

去年底，美國加州遭遇風暴水患，許多山間社區，因為洪水土石流緊急撤離，慈濟志工前往當地的臨時避難所，為受災家庭一一送上現值卡。

受災居民 麥可阿雷揚：「我們收到簡訊說水位上升了，後院的小溪水位上升了，在10到15分鐘內，水位上升了20英呎，水已經淹到我們家門口，所以我們盡了一切努力，試圖搶救我們能搶救的東西，但這一切發生得太快了，我們根本沒有機會搶救任何東西，我們的家徹底被毀了。」

慈濟志工 曾永忠：「我們現在去賴特伍德，水流到這裡就堵起來了。」

受災居民 布蘭妮魯弗：「房子後面有一條小溪，就在露台下面，不幸的是，所有的水都流了下來，把露台完全沖走了，還有房子後面的地基。」

慈濟志工 曾永忠：「這一次我們聖伯納汀諾縣，舉辦這個LAC(地區急難救助中心)，有政府單位啊，各個非營利組織啊，都來幫助災民復原，我們發放現值卡，讓他們先度過一個困難的時期。」

受災居民 布蘭妮魯弗：「我收到了一條毯子，而且它是回收質材的，用回收的礦泉水瓶製成的，還有一張助我度過難關的現值卡。」

受災居民 克里斯多福‧高戈斯：「你們真是太好了，給了我一張價值200美元的現值卡，我打算使用它，希望能拿到(維修)估價單，這樣我們就可以把屋頂修好了，然後就可以繼續下一步，我真的很高興，非常感謝你們的幫助。」

